БОЈАНА КАЛИЧАНИН ПОБЕДИЛА НА ЖЕНСКОЈ ТРЦИ

vladecaglas Komentara (0)

Данас, 30. августа, други пут је одржана “Женска трка” на којој је 80 припадница лепшег пола истрчавањем деонице дуге 5.250 метара на најлепши начин са Градске плаже послало поруке оптимизма и много позитивне енергије.

Биле су по много чему различите, али јединствене у оцени да је ово био одлично организован спортски догађај и да стаза, иако су трчале дуж обала Западне Мораве, старт и циљ су били на Градској плажи, због прелазака мостова није била нимало једноставна.

Као и прошле године, најбржа је била некадашња чланица чачанске “Слободе” Бојана Каличанин, друга је Анђела Мишић из Пожаревца, док се на треће место пласирала Чачанка Марица Млађеновић.

Бојана Каличанин
Анђела Мишић, Бојана Каличанин и Марица Младеновић са Ђорђем Ивановим, човеком чија су домишљатост и знање сачували од уништења неколико српских авиона и тако спасли животе наших пилота током НАТО агресије, који им је предао награде

– Изговор који жене често користе да због обавеза у кући не могу да се посвете себи и одвоје време за рекреацију мислим да не може да се прихвати. Добра воља, уз бољу организацију, то могу да вам омогуће – каже вицешампионка ове трке тридесетједногодишња Анђела, некадашња јуниорска репрезентативка у спринту, која упркос чињеници да је мајка три ћерке, од којих је најмлађа још увек беба, проналази време и енергију да трчи и учествује на оваквим такмичењима.

Покретач „Женске трке“ Иван Чвркић са победницама по категоријама

Шири извештај са овог догађаја биће објављен у наредном броју “Чачанског гласа”.

В. Д.

