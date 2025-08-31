Извор:РТС, РХМЗ
Променљиво облачно и свежије, местимично с пљусковима и грмљавином
У Србији се очекује променљиво и претежно облачно и свежије време, местимично с кишом и локалним пљусковима са грмљавином, који понегде могу бити израженији. Највиша дневна температура до 27 степени.
Дуваће слаб и умерен ветар, средином дана и после подне и појачан западни и северозападни.
Најнижа температура биће од 14 до 18 степени, а највиша од 22 до 27.
У Београду се очекује претежно облачно и свежије, повремено са кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Касније поподне и увече биће суво.
Дуваће слаб и умерен ветар, средином дана и после подне и појачан западни. Најнижа температура биће око 17 степени, а највиша око 24.
Прогноза за наредне дане
Током наредне недеље, у већини дана очекује се претежно сунчано и топло време. Само у понедељак у првом делу дана на истоку и југоистоку умерено облачно, понегде са краткотрајном кишом, а јаче пролазно наоблачење са кишом и локалним пљусковима са грмљавином очекује се у уторак крајем дана на северозападу, а током ноћи ка среди и у среду и у осталим деловима Србије.
Могуће нерасположење и реуматски болови
Биометеоролошка ситуација биће релативно неповољназа за већину хроничних болесника.
Опрез се саветује астматичарима и особама са хипертензијом. Нерасположење и реуматски болови су могуће метеоропатске реакције.
Учесницима у саобраћају се препоручује додатна пажња.