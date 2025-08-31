ЦВЕЧЕ, КИША, ФОТО: ДУБРАВКА МИЛОШЕВИЋ
Претежно облачно и свежије време

Извор:РТС, РХМЗ

Променљиво облачно и свежије, местимично с пљусковима и грмљавином

У Србији се очекује променљиво и претежно облачно и свежије време, местимично с кишом и локалним пљусковима са грмљавином, који понегде могу бити израженији. Највиша дневна температура до 27 степени.

Дуваће слаб и умерен ветар, средином дана и после подне и појачан западни и северозападни.

Најнижа температура биће од 14 до 18 степени, а највиша од 22 до 27.

Променљиво облачно и свежије време, местимично с пљусковима и грмљавином

У Београду се очекује претежно облачно и свежије, повремено са кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Касније поподне и увече биће суво.

Дуваће слаб и умерен ветар, средином дана и после подне и појачан западни. Најнижа температура биће око 17 степени, а највиша око 24.

Прогноза за наредне дане

Током наредне недеље, у већини дана очекује се претежно сунчано и топло време. Само у понедељак у првом делу дана на истоку и југоистоку умерено облачно, понегде са краткотрајном кишом, а јаче пролазно наоблачење са кишом и локалним пљусковима са грмљавином очекује се у уторак крајем дана на северозападу, а током ноћи ка среди и у среду и у осталим деловима Србије.

Могуће нерасположење и реуматски болови

Биометеоролошка ситуација биће релативно неповољназа за већину хроничних болесника.

Опрез се саветује астматичарима и особама са хипертензијом. Нерасположење и реуматски болови су могуће метеоропатске реакције.

Учесницима у саобраћају се препоручује додатна пажња.

