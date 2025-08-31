Усвојени извештаји регионалних предузећа и први ребаланс буџета

Скупштина усвојила извештаје регионалних предузећа и први ребаланс буџета
Скупштина општине Лучани је у петак, 29. августа, одржала седницу на којој су, између осталог, разматрани извештаји о раду у првих шест месеци два регионална предузећа „Рзав“ и „Дубоко“ тромесечни извештај радарског центра „Ужице“, као и први ребаланс буџета општине Лучани.
Скупштина је већином гласова усвојила извештај о раду ЈП“Рзав“ Ариље за прву половину 2025. године у коме се наводи да предузеће за шест месеци бележи добит у раду у вредности од преко 18 милиона динара и редовно испоручује воду одличног квалитета. Укупни приходи овог предузећа су до сада 227 милиона а расходи 209 милиона. Значајна средства предузеће улаже у инвестиционо опремање и одржавање постројења. Наплата потраживања је 91 одсто а ЈКП“ Комуналац“ Лучани редовно измирује своје обавезе ЈП„Рзав“ за воду.
Усвојен је и извештај о раду ЈКП „Дубоко“ Ужице за шест месеци у коме се наводи да је пословање овог предузећа условљено акцидентом који се догодио прошле године. Тада је републички инспектор донео решење о забрани одлагања и складиштења отпада а надлежно министарство дало налог да се уради пројекат рекултивације и проширења постојеће депоније. Предузеће бележи губитак у пословању.
У оквиру разматрања извештаја о функционисању система одбране од града на територији радарског центра „Ужице“ за период 15.04. – 15.07.2025. године, истакнуто је да су на територији општине Лучани активно и уредно опремљено 15 противградних станица са 32 противградна стрелца.Свака станица је обезбеђен аса просечно 13 ракета а током три претходна месеца је испаљено укупно 10 протвградних ракета. Препорука овог центра је да се обезбеди 100 ракета из донације и то 50 великог и 50 малог домета.
У оквиру тачке која се односи на ребаланс буџета општине Лучани наведено је да је буџет општине Лучани за 2025. годину усклађен са параметрима прихода и расхода из претходне године, како је законом о буџету и прописано. Тако су за ову годину планирани укупни приходи од око милијардуитриста милиона динара, од чега су порески приходи 915 милиона, трансфери 244 милиона и примања од продаје девет милиона. Трошкови свих буџетских корисника су овим ребалансом умањени и усклађени са реалним трошењем средстава сходно параметрима из претходне године.
У приходној страни буџета ће се ребалансом наћи 114 милиона динара који су општини обезбеђени из републичких средстава, и то: 3,5 милиона за енергетску ефикасност, 20 милиона за замену индивидуалних ложишта са оних на угаљ и дрва на пелет и гас, затим 26, 8 милиона за две котларнице на гас за дечији вртић и основну школу Гуча. За манифестацију Михољско лето из републичког буџета је опредељено пола милиона, за Сабор трубача три милиона, уклањање депонија два милиона, личног пратиоца 1,9 милиона, комби за превоз ученика, спортских удружења или културно уметничких друштава седам милиона, реконструкцију пута ка врху планине Овчар 43 милиона динара. Такође, за реконструкцију водоводне мреже у Лучанима општински буџет је упуњен са 157 милиона републичких средстава и радови крећу у наредних десетак дана. Буџет бележи суфицит, на рачуну је тренутно 138 милиона динара и нема кредитних задужења.
Скупштинском већином донете су и одлуке о располагању непокретностима, о изменама одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације, измене правилника о поступку решавања по захтевима за накнаду штете од напуштених животиња, као и кадровска решења.