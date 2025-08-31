ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

Na osnovu procene finansijskih pokazatelja, 2020. godinu Javno komunalno preduzeće “Komunalac” je završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom, iskazanim kroz dobit. Prema rečima direktora Petra Domanovića, i prihodi i rashodi su realizovani 100 odsto, kao što je planirano. Zabeležen je pad prihoda radne jedinice “Pijac” (7,5 odsto), jer zbog epidemioloških mera tokom aprila i maja prošle […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

