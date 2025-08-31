Društvo Kultura

ОДРЖАН ПРВИ ДЕО ФЕСТИВАЛА „СА ОВЧАРА И КАБЛАРА“

ДРУГИ ДЕО 18. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ФОЛКЛОРА „СА ОВЧАРА И КАБЛАРА“ СЛЕДИ 10. И 11. ОКТОБРА

Културно-уметничко друштво „Фабрика резног алата“, прошле седмице, 19. и 20. августа, организовало је први део 18. Међународног фестивала фолклора „Са Овчара и Каблара“. Првог дана, 19. августа, представници КУД-а „ФРА“ и њихови гости из Пољске, учествовали су у емисији на „Хепи“ телевизији. Другог дана Фестивала, 20. августа, у Атомској бањи Горња Трепча, одржан је двочасовни концерт на коме су наступала и културно-уметничка друштва „Чешка беседа“ из Крушчице, „Ђорђе Малетић“ из Јасенова, „Лепенски вир“ из Доњег Милановца и, наравно, „Фабрика резног алата“.

– Пријатељство са Пољацима траје 20 година. Почетком ове године, у јануару, наступали смо на њиховом јубиларном концерту, поводом две деценије постојања. Осим пољских фолклораца, на наш Фестивал долазе многа друштва из иностранства и свима желимо да омогућимо довољно времена за њихове наступе. Због тога Међународни фестивал фолклора „Са Овчара и Каблара“ организујемо из два дела. Наравно, желимо и да их лепо угостимо, да им покажемо лепоте Чачка, околине и Србије. Наши гости су посетили Београд, уживали у вожњи катамаранима по Овчарско-кабларској клисури, посетили Природњачки музеј и установе културе у Чачку. Из нашег града су понели много лепих утисака – каже Младен Ристановић, председник и кореограф Културно-уметничког друштва „Фабрика резног алата“, напомињући да ће други део Фестивала бити одржан 10. октобра, највероватније у Горњем Милановцу и 11. октобра, у Културном центру Чачак. Тада ће наступити фолклорна друштва из Турске, Бугарске, Румуније, Босне, Црне Горе и, вероватно, из Грчке.

Ристановић подсећа да је Друштво од почетка ове године, до сада одржало 45 концерата, како у нашем граду, тако и ван Чачка и Србије. Културно-уметничко друштво „ФРА“ је наступало на свим манифестацијама које организују Центар за неговање традиције, Туристичка организација Чачка и Град Чачак, каже саговорник „Гласа“, најављујући да до краја године овом Друштву предстоје бројна гостовања. Већ данас (29. август) биће гости на Фестивалу у Јасенову, а 3. септембра путују у Румунију.

Културно-уметничко друштво „Фабрика резног алата” постоји 49 година захваљујући члановима и љубитељима фолклора, који негују српске и игре из окружења, али и веома посвећеном председнику, члану ансамбла од његовог оснивања. У току су припреме за обележавање јубилеја, пет деценија постојања, које ће ово Друштво прославити следеће године.  

