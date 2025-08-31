САУДИЈЦИ ТРЕНИРАЈУ НА ЗЛАТИБОРУ

Женска и мушка екипа једног од најбогатијих арапских кошаркашких клубова “Ал Уле” из Медине у Саудијској Арабији од 25. августа налазе се на Златибору где се припремају за предстојећу сезону. За долазак на ово одредиште определили су се захваљујући иницијативи Бешара Ал Хашема, кошаркашког агента српско-јорданског порекла који је сматрао да је најлогичније да играчи из ове блискоисточне земље дођу у Србију, светску кошаркашку велесилу.
Током боравака на једном од бисера српског туризма гости ће до 4. септембра одиграти седам утакмица са тимовима из Босне и Херцеговине, Мађарске и наше земље. Један од противника биће им и “Чачак 94 Quantox”.
– За овај клуб смо се определили јер имамо сазнања да се у њему много пажње посвећује младим играчима. Такво опредељење је и у “Ал Ули”. Због тога је отворио шест академија у Саудијској Арабији и сигурно да постоји обострани интерес да ова два кошаркашка колектива успоставе одређену сарадњу – каже Ал Хашем и додаје да у овом клубу раде европски тренери који одлично познају кошарку на Старом континенту.
О “Ал Ули” Ал Хашем каже:
– Основан је седамдесетих година прошлог века и део је истоименог спортског друштва у оквиру кога постоји велики број секција. До пре неколико година није имао значајнијих резултата, али у последње време све више се улаже у кошарку, тако да је за кратко време из најнижих лига дошао до оне најквалитетније. Ослањају се на играче из своје земље од којих су седморица репрезентативци и у својим редовима имају само тројицу странаца. Циљ им је да стварају сопствене играче, а не да их доводе са стране.
Интересовање младих за бављење кошарком у овој нафтом богатој земљи полако постаје све веће, упркос чињеници да овај спорт не спада у најпопуларније. Још увек је иза фудбала, рукомета, одбојке и коњских трка.
– Добра околност је што је престолонаследник Краљевине Саудијске Арабије Мухамед Бин Салман заљубљеник у кошарку коју је заволео на студијама у Америци и она је са осталим спортовима ушла у програм „Саудијска Арабија 2030“ који подразумева изградњу нових градова и популаризацију спорта – нагласио је Ал Хашем.
Мушка селекција се враћа 5. септембра, јер првенство у коме нема доигравања почиње 22. септембра. Женски тим има другачији распоред, пошто њихов шампионат почиње нешто касније.
– Ово је први долазак неког кошаркашког тима из Саудијске Арабије у Србију. Надам се да ће их убудуће бити све више. Значајно је то што је “Ал Ула” у земљама Блиског истока медијски веома праћена и очекујем да ће сада порасти интересовање да тимови из тог региона припреме обаве овде. Поједини клубови из Египта и Кувајта су већ показали заинтересованост да дођу – рекао је Ал Хашем.
