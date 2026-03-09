ЛУСТЕР 3
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за УТОРАК, 10. март

G. D. Komentara (0)

Планирани радови за УТОРАК, 10. март

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у уторак, 10. 03. 2026. године, у временском интервалу од:

  • 08:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Трнави, од Трнавске раскрснице према школи и горњи део Трнаве, према Бабовића потоку и Петковом брду.
  • 09:00 до 17:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Ракови, Ракова око школе, Ракова Бошковићи и Милићевци Васовићи.

Slične Vesti

бебе 6
Društvo

Помоћ за мајке у куповини стана или куће

G. D.

Председник Србије Александар Вучић је на годишњој конференцији за медије најавио и помоћ за мајке у куповини стана или куће.  Новина је право на новчана средства за изградњу и куповину стана или куће – уредбом владе омогућиће се да мајка детета добије од државе 10 до 50 одсто вредности објекта на поклон. „Зашто смо везали све […]
Društvo

“SAMOSPOZNAJA” PETRA VUJOŠEVIĆA U LIKOVNOM SALONU

N. R.

KAMEN, KAO BESKRAJNA PRIČA Mozaik je jedna od najstarijih likovnih tehnika. Pojedini primerci datiraju još iz osmog veka pre nove ere, iz Mesopotamije, odakle se ova tehnika širila i svoj put našla do stare Grčke, a potom i Rima. U to vreme su imali, pre svega, dekorativnu ulogu, kako na zidovima, tako i na podovima. […]

Screenshot
Društvo

Бројање дана до завршетка деонице од Прељине до Паковраћа

G. D.

Градња деонице аутопута “Милош Велики“ од Прељине до Паковраћа је, судећи по најновијем видео запису Јавног предузећа “Путеви Србије“, објављеном прекјуче на јутјубу, скоро сасвим завршена.Како су надлежни раније најављивали, ова деоница би требало да буде отворена за саобраћај до краја године.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.