Електродистрибуција: Планирани радови за УТОРАК, 10. март

Планирани радови за УТОРАК, 10. март
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у уторак, 10. 03. 2026. године, у временском интервалу од:
- 08:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Трнави, од Трнавске раскрснице према школи и горњи део Трнаве, према Бабовића потоку и Петковом брду.
- 09:00 до 17:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Ракови, Ракова око школе, Ракова Бошковићи и Милићевци Васовићи.