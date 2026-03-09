Електродистрибуција: Планирани радови за УТОРАК, 10. март

KAMEN, KAO BESKRAJNA PRIČA Mozaik je jedna od najstarijih likovnih tehnika. Pojedini primerci datiraju još iz osmog veka pre nove ere, iz Mesopotamije, odakle se ova tehnika širila i svoj put našla do stare Grčke, a potom i Rima. U to vreme su imali, pre svega, dekorativnu ulogu, kako na zidovima, tako i na podovima. […]

