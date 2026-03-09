Društvo

Сунчано и топло

G. D. Komentara (0)

Временска прогноза 10. март

Извор: РТС

Ујутро местимично слаб приземни мраз, а локално се очекује и слаб мраз на 2 m висине уз изоловану појаву магле и ниске облачности која се у појединим деловима Тимочке Крајине може задржати и пре подне.

Фото: М. Зиндовић

У току дана сунчано и топло за овај период године. Средином дана и после подне, уз дневни развој облачности. на западу и југозападу Србије понегде се очекује краткотрајна киша. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју повремено јак, југоисточни, а на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине. 

Најнижа температура од -2 до 9 °С, а највиша од 15 до 20 °С.

пијаца мима Фото: Мима Зиндовић
Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D.

     НАЗИВ РОБЕ   02. 08   09. 08 Пројино брашно 100-120 100-120 Кромпир 80-100 80-100 Пасуљ 350-700 350-700 Паприка 120-250 80-220 Парадајз 50-120 50-120 Краставци 80-100 80-120 Тиквице 50-60 50-60 Цвекла 120 120 Спанаћ     Купус 30-50 50-70 Целер 250-500 250-500 Першун веза 40-50 40-50 Шаргарепа 100-150 100-150 Зелени лист купуса 70-100 […]
Društvo

СВЕТОСАВСКО ЗАДУЖБИНАРСТВО

G. D.

ПИШЕ: ВЕРОУЧИТЕЉ ЂОРЂЕ ЧОЛОВИЋ Још од владавине Стефана Немање, потом и Светог Саве, почињу и први помени деловања Срба у Палестини. Велики жупан Стефан Немања није посетио Свету Земљу, али је богато даривао и стварао задужбине, параклис цркве Васкрсења Христовог – Христов Гроб у Јерусалиму, који касније Свети Сава проливши многе сузе, дотичући се очима и […]
Društvo

Do 15 časova bez struje u delovima Žaočana i Kačulica

G. D.

Zbog popravke dalekovoda bez električne energije biće potrošači u Žaočanima i Kačulicama, potes Jovanovića brdo, u vremenskom periodu od 9:00 do 15:00 časova.

