Временска прогноза 10. март
Извор: РТС
Ујутро местимично слаб приземни мраз, а локално се очекује и слаб мраз на 2 m висине уз изоловану појаву магле и ниске облачности која се у појединим деловима Тимочке Крајине може задржати и пре подне.
У току дана сунчано и топло за овај период године. Средином дана и после подне, уз дневни развој облачности. на западу и југозападу Србије понегде се очекује краткотрајна киша. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју повремено јак, југоисточни, а на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине.
Најнижа температура од -2 до 9 °С, а највиша од 15 до 20 °С.