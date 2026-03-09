ДРУГАЧИЈИ УКУС ОСМОМАРТОВСКОГ БУКЕТА

Ивањички бренд „Торта“, некадашња добро позната Оаза, је поводом Дана жена реализовао кампању „Више од цвећа“, како би подсетио да је права пажња много више од једног дана у календару.
Идеја кампање је била једноставна, али снажна: покренути разговор о правом значењу 8. марта и усмерити фокус на оно што женама заиста значи током целе године – подршку, разумевање, поштовање и осећај да нису саме.
Из тих вредности настала је и посебна колекција торти „Више од цвећа“. У свету брзих порука и симболичних поклона, она носи подсећање на нешто дубље – на време проведено заједно, на пажњу која се даје без повода и на односе који се негују свакодневно. Јер управо у тим малим, али искреним гестовима живи суштина празника.
У оквиру кампање организован је и Дан инфлуенсера у Београду на којем су се окупиле инфлуенсерке и дугогодишње сараднице бренда. Атмосфера сусрета била је више од представљања нове колекције – била је то прилика да се заједница која годинама прати и подржава овај бренд окупи око једне важне идеје. Током догађаја покренута је и посебна иницијатива посвећена женама на које се током 8. марта често заборавља – женама које живе у сигурним кућама, материнским домовима и центрима за подршку чија су основна права угрожена.
Свака од присутних инфлуенсерки написала је поруку подршке намењену једној од тих жена. Речи охрабрења, разумевања и солидарности послате су заједно са тортама као мали, али искрен знак пажње који носи поруку да неко мисли на њих.
„Иако долази у форми букета, наша oвогодишња колекција је више од букета. Настала је са жељом да наставимо нашу прошлогодишњу традицију и да кроз наш рад подржимо жене и пустимо да се чује њихов глас. Да саслушамо које су то ствари које су заиста битне, а које су ту свих 365 дана у години. Наше добро познате укусе пистаћ малину, нугат и чоко бисквит, пресвукли смо у до сада најлепшу декорацију и од њих направили праве цветне аранжмане.
Лимитирана колекција настала је из једног једноставног питања: Шта је женама заиста потребно? И зато смо свесно искористили овај дан када се женски глас чује више, да наставимо разговор о стварно важним женским темама. Ова колекција ставила је у фокус суштину, пажњу, једнакост и аутентичност сваког дана у години. Јер „Торта“ не прати трендове, већ спаја традиционалне вредности са савременим временом, и верује да су пажња и брига темељ сваког здравог друштва. Ово је мали подсетник да све што радимо мора имати смисао“, поручују из „Торте“.
Kроз кампању „Више од цвећа“, бренд Торта наставља да развија друштвено одговорне иницијативе и да заједно са својом заједницом шири једноставну, али снажну поруку: права пажња није само у поклону. Она је у гесту који остаје, у речи која се памти, у осећају да је неко ту. И зато је увек више од цвећа.
