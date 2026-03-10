РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДО 1. АПРИЛА
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписала је јавни позив за подношење захтева за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи. Позив је отворен 2. марта, а пољопривредни произвођачи ће своје захтеве моћи да подносе до 1. априлa. Позив је расписан у складу са Календаром подстицаја за 2026. годину, који је први пут објављен унапред како би пољопривредници могли да планирају производњу и финансије.
Владе Републике Србије усвојила је 20. фебрура измене Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2026. години, којима је обезбеђен континуитет подршке домаћим пољопривредним произвођачима, као и унапређење услова живота у сеоским срединама. Како је објавило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, доношењем измена извршена је расподела средстава, тако да је за основне подстицаје у биљној производњи (по хектару) опредељено укупно 36 милијарди динара, док је 400 милиона динара намењено мерама диверсификације дохотка и за унапређење квалитета живота у сеоским подручјима кроз инвестиције у развој и модернизацију сеоске инфраструктуре, чиме држава наставља да јача пољопривредни сектор и пружа системску подршку одрживом развоју села.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др Драган Гламочић истакао је да је позив за подстицаје по хектару највећи јавни позив у области пољопривреде и да висином опредељених средстава држава јасно показује континуитет подршке домаћим пољопривредницима и стабилност аграрног буџета. Ове године, први пут до сада, средства ће бити исплаћивана одмах по пријему и обради захтева, без чекања на завршетак јавног позива, а основни циљ је да се обезбеди правовремена и ефикасна исплата новца како би произвођачи имали сигурност у планирању сетве и даљих улагања.
Као и претходних година, захтеви се подносе искључиво електронски, путем система еАграр, а право на подстицаје имају регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом у Регистру пољопривредних газдинстава.
Пре подношења захтева за остваривање права на ову врсту подстицаја, неопходно је да пољопривредник изврши обнову регистрације за текућу годину у еРПГ.
Подстицаји се остварују по површини биљне производње за засејане, односно засађене и пријављене површине под одговарајућом биљном културом, највише до100 хектара.
Овогодишњи позив доноси и значајну новину. Изменама Правилника, које су ступиле на снагу крајем фебруара текуће године, уведена је обавеза да корисници подстицаја оправдају добијена средства рачунима за купљени репроматеријал. Подстицаји ће се признавати искључиво на основу рачуна за семе, садни материјал, минерално ђубриво и средства за заштиту биља, чиме основна подршка у биљној производњи добија јасно наменски карактер.
Рачуни који се признају морају бити издати у периоду од 1. августа 2025. до 31. јула ове године. Крајњи рок за правдање средстава је 31. јул.
У случају куповине од велепродаваца, неопходна је електронска фактура у XML формату, док се код малопродаје признаје фискални рачун, који се аутоматски учитава у систем и који садржи број пољопривредног газдинства (БПГ) или јединствени матични број грађана (ЈМБГ) или матични број (МБ), у складу са прописима којима се уређује фискализација.
Изузетно у 2026. години, омогућено је да се и фискални рачуни без наведеног броја пољопривредног газдинства, ЈМБГ-а или матичног броја могу признати, уз ручни унос ПФР броја, датума и времена издавања у систему еАграр.
Уколико корисник не оправда исплаћена средства у складу са прописима, биће у обавези да их врати, у складу са законом.
За све додатне информације, пољопривредни произвођачи се могу обратити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на бројеве телефона: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 и 0800/106-107, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.
Детаљне информације доступне су и на званичној веб презентацији Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања, где се може преузети и текст јавног позива, као и упутство за подношење захтева за подстицаје по хектару.
В. С.
НОВА ОПЦИЈА У Е-АГРАРУ ЗА ЛАКШЕ ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавештава пољопривредне произвођаче да је, у циљу благовремене подршке током пролећне сетве, убрзан процес подношења и обраде захтева за подстицаје по хектару. У оквиру апликације еАграр уведена је нова функционалност која омогућава приказ сателитских снимака пријављених парцела у РПГ. Ова опција олакшава препознавање парцела и омогућава лакшу и прецизну пријаву култура које се на њима налазе. Самим тим, поједностављено је и олакшано подношење захтева за подстицаје по хектару и њихова обрада.
Сателитске снимке парцела корисници ће имати могућност да виде у апликацији еПодстицаји приликом подношења захтева за основне подстицаје у биљној производњи. Увођењем ове мере додатно се унапређује транспарентност система, смањује могућност злоупотреба и обезбеђује праведнија расподела буџетских средстава.
Министарство ће и у наредном периоду наставити са унапређењем дигиталних услуга и механизама контроле, са циљем да подршка стигне до оних којима је заиста намењена – вредних пољопривредних произвођача широм Србије, истакнуто је у саопштењу.
ПРОВЕРА СТАТУСА И ОБНАВЉАЊЕ Е-АГРАР НАЛОГА
Да би аплицирали без застоја и на време остварили право на средства, неопходно је да пољопривредници који су своје налоге у систему еАграр креирали током 2023. године и касније провере њихов статус, јер након две године долази до истека важења налога, те је потребно извршити њихову обнову. Поступак је једноставан. Пољопривредник треба да се обрати најближој пошти или пољопривредној саветодавној и стручној служби, где ће добити сву неопходну помоћ за обнову налога и наставак коришћења система еАграр.
Имајући у виду да је јавни позив за субвенције по хектару највећи у години и да од благовремене пријаве зависи и брзина исплате средстава, Министарство пољопривреде апелује на пољопривреднике да проверу и обнову налога ураде што пре, како би без препрека могли да поднесу захтев и дођу до својих подстицаја.