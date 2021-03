NA PUTU DO USPEHA – „ON THE ROAD“ BLUZ DUETA „RUMBLIN’ TROUBLE“ NA POZNATOJ AMERIČKOJ RADIO STANICI

Uskoro promocija albuma “Up To You”

Bluz duet „Rumblin’ Trouble“ ne odustaje od svojih snova. Za Čačanku Aleksandru Anu Todorović i Marka Mosića iz Gornjeg Milanovca mnogo toga je već postalo stvarnost. Video spot za prvi autorski singl „On The Road“, koji su snimili u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, vrti se od pre dva meseca na „Aardvark Blues FM”, jednoj od vodećih američkih bluz radio stanica. Uskoro će promovisati i svoj prvi album “Up To You” (“Do tebe je”) sa deset autorskih pesama, od kojih će sigurno mnoge naći put do ljubitelja ovog zvuka.

Photo by Aleksa Zornić

Za „On The Road“ Marko je smislio muzičku temu, koju je Aleksandra uobličila mnogo ranije napisanim rečima, a zajedno su uradili aranžman. Za spot, koji je snimio naš kolega Zoran Grujović, odabrali su prelepe kadrove Ovčar Banje i klisure, koju su zahvaljujući njihovoj pesmi videli mnogi. Da „On the road“ odlično zvuči, uz Anin snažan i prepoznatljiv glas i Markovu slajd gitaru, zaslužni su i David Novaković (bas gitara), Miloš Knežević (bubnjevi) i Valentin Vanja Vasić (usna harmonika). Ista postava muzičara radila je i ceo album „Up To You“.

Sa muzičarima sa kojima su snimili album – David Novaković (bas gitara), Miloš Knežević (bubnjevi) i Valentin Vanja Vasić (usna harmonika), Photo by Aleksa Zornić

– Izbor lokacije je bio logičan, jer uvek govorimo da dolazimo iz Čačka i Gornjeg Milanovca. Nama je srce uvek ovde. Radili smo sa vrhunskim muzičarima, snimali smo u studiju „Off“ u Sevojnu i veoma smo zadovoljni kako sve zvuči. „On the road“ govori o tome kako stalno pokušavamo da nađemo svoj pravi put… Jer, uvek smo na nekom putu, samo povremeno skrenemo sa njega. Ali svako iskustvo je pesma, tako da je većina stvari na albumu (auto)biografska. Krenuli smo od ideje da se vratimo zvuku iz sedamdesetih godina. Dve pesme su akustične, a ostale smo radili sa celim bendom, a trudili smo se da svaka pesma bude posebna. Album će prvo biti na „Bandcamp“, a onda i drugim muzičkim platformama. Posle promocije uradićemo sigurno spot za još jednu stvar – najavljuju Marko i Aleksandra.

Photo by Aleksa Zornić

Veliku podršku za promociju albuma najavio je Kris Martin, vlasnik i osnivač „Aardvark Blues FM”, koji je audio snimak, a onda i spot “On the road” objavio na FB, dan nakon što su mu poslali snimak. Reakcije publike su, kažu oni, odlične. Kada je spot premijerno prikazan 22. januara ove godine, bilo je više od 10.000 pregleda!

– Prvo smo bili u neverici… Nekoliko dana naša pesma se baš vrtela na toj radio stanici, tako da je Kris već mnogo uradio na promociji „Rumblin’ Trouble“ na američkom tržištu – ističu oni.

Sa snimanja spota, privatna arhiva

Inače, njihov život nalik je bluz priči. To nije slučajno, potvrđuju oni. Nastavili su je kroz svoju muziku. Ljubav prema bluzu ih je spojila 2013, prvo u „Troublemakersu“, a posle rasturanja benda rešili su da nastave kao akustik duet „Rumblin’ Trouble“. Sa bluz obradama nekoliko godina nastupali su po klubovima u mnogim gradovima Srbije, putujući autobusom, vozom, a često i auto-stopom… Poslali su bezbroj radnih biografija na poslovne oglase (Aleksandra je diplomirani politikolog, Marko diplomirani ekonomista) na koje čak nije bilo ni odgovora. Od muzike su teško mogli živeti. Preko noći odluka, a onda zajednički odlazak na Maltu, gde su četiri godine radili mnoge poslove… Za muziku nije ostajalo vremena.

Sa Zokijem Grujovićem, privatna arhiva

– Nismo u Srbiji dobro prolazili, možda i zato što smo samo radili obrade, ali tako su počeli i mnogi drugi… Bilo je potrebno i vreme da neke stvari “sazru” u nama – kažu Ana i Marko.

Pandemija im je „oduzela” posao, ali ih je vratila pesmi. Na Malti su u slobodno vreme, koga je sve više bilo, postavljali na svojim fejsbuk stranicama obrade bluz standarda, više za sebe i svoje prijatelje. To je, i na njihovo iznenađenje, naišlo na izuzetno dobre reakcije…

Sa snimanja spota, privatna arhiva

– Mislim da je to uspelo jer nismo imali nikakav pritisak. Markova gitara i moj glas, kao da su nas “vratili” sebi – objašnjava Aleksandra.

Kada su ih u aprilu prošle godine, samo deset dana nakon što su na youtube objavili prvi snimak autorske pesme „Call on me“, kontaktirali ljudi sa američke radio stanice “Blues Radio International”, sve je još bilo nestvarno za oboje. Usledio je intervju i nastup uživo.

– Prvo ih je iznenadilo što smo obradili Šemiku Kopland (Shemekia Copeland jedna od najvećih bluz pevačica današnjice). Pre dogovorenog nastupa oboje smo ćutali, jer nam se činilo da ćemo se, ako progovorimo, probuditi iz sna… Danima smo vežbali stvari koje ćemo izvesti, uz njihovo ohrabrenje da sviramo i autorske pesme, a onda i da razmišljamo o snimanju albuma – pričaju njih dvoje.

Zahvaljujući tom nastupu, izašli su iz sveta anonimnosti. Evropska bluz unija objavila je njihov intervju. U svoj veliki uspeh, potpuno neočekivani, ubrajaju i to što se njihova obrada „Wheels Within Wheels“ Rorija Galagera (Rory Gallagher) u julu prošle godine našla na zvaničnoj FB stranici čuvenog irskog gitariste, Markovog idola… Otvarala su se jedna po jedna vrata za onlajn nastupe iz celog sveta.

Čačanska publika moći će da ih čuje u kafeu „Moment“, verovatno već u aprilu, što zavisi od poznatih okolnosti. Bluz dvojac najavljuje i onlajn internet svirku u punoj postavi sa autorskim pesmama, ali i nekim obradama njima omiljenih stvari. Ostaje želja da, kada se bude moglo, urade pravi koncerat, jer „živa“ publika je ipak nezamenljiva.

V. T.

SAN AMERIKA

– Kada smo bili na Malti, planirali smo da snimimo album, čim se vratimo kući. Sve to finansiramo nekom ušteđevinom koju smo tamo za četiri godine zaradili, radeći često i po dva posla… Svesni smo, da ako ništa ne krene napred, moramo opet u potragu za poslom. Ali, ipak se nadamo da možda bude bolje… Voleli bismo da dobijemo priliku da odemo i sviramo u Americi, jer je tamo sve i počelo – kažu Aleksandra Todorović i Marko Mosić, obećavajući da će uvek ostati dosledni dobrom bluz-rok zvuku, bez prilagođavanja trendovima.