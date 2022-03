НАДА ДА МОЖЕ ПРОХОДАТИ И ПРОГОВОРИТИ

Radno vreme maloprodajnih objekata tokom trajanja vanrednog stanja od danas će biti od ponedeljka, zaključno sa četvrtkom od 07,00 do 17,00 časova, piše u saopštenju Privredne komore Srbije. Petkom će radnje za građane starije od 65 godina, biti otvorena od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 17.00 časova. Rad logističkih centara […]

