NAFTNA MRLJA UZVODNO OD BRANE U PARMENCU I NE MOŽE BITI POSLEDICA RADOVA JKP „VODOVOD“, REČENO NA KONFERENCIJI

Gradonačelnik Čačka sazvao je danas hitnu konferenciju za novinare povodom nove akcidentne situacije u Zapadnoj Moravi u Parmencu. Iako se zbog održavanja brane u Parmencu, kojom se bavilo JKP „Vodovod“ pretpostavljalo da je to uzrok masne mrlje, direktor ove ustanove Zoran Pantović je to demantovao. On je rekao da se masna mrlja nalazi uzvodno od ustava.



Gradonačelnik Čačka Milun Todorović i direktor JKP „Vodovod“ Zoran Pantović

-Nikakave havarije nije bilo, nikakvog prosipanja nije bilo, to je ista intervencija koja se radi deset godina unazad. Postoji mogućnost da se prilikom spuštanja ustava u Parmencu ili Međuvršju prikažu naftne mrlje, i to vrlo male, ali to nije ova, jer je ona uzvodno od ustave – konstatovao je Pantović.

-Ako je naftna mrlja uzvodno od brane, dakle postoji još neki zagađivač, koji je uzvodno od Parmenca ka Međuvršju – rekao je gradonačelnik Milun Todorović, ali je i dodao da i nizvodno od brane takođe postoji naftna mrlja, konstatujući da je ona verovatno nastala od mašinskih postrojenja koja su servisirana u proteklih sedam dana.



ČAČKU NEOPHODAN VODNI INSPEKTOR

Pomoćnica gradonačelnika zadužena za zaštitu životne sredine Mirjana Đoković istakla je da je Čačku neophodan vodni inspektor, a da je danas na teren u Parmencu izašla republička inspektorka zadužena za zaštitu životne sredine koja je nadležnaa za upravljanje otpadom.

Mirjana Đoković, pomoćnica gradonačelnika



-Sve što smo mogli danas da uradimo je da istretiramo to mesto sa sredstvom koje smo dobili od „Srbijavoda“ i koje je apsolutno bezbedno za biljni i životinjski svet – rekla je Đoković.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE NIJE UZORKOVAO VODU KOD GRADSKE PLAŽE



Na konferenciji je rečeno da su predstavnici Zavoda za javno zdravlje Čačak danas uzorkovali vodu u Parmencu. Međutim, direktor SC „Mladost“ Miloš Stevanić je istakao da to nisu činili na Moravi kod plaže, u proteklih desetak dana, kada je ova sportska ustanova to od njih zatražila, pa čak htela i sama da snosi troškove analiza.

Miloš Stevanić, direktor JKP „Vodovod“

-Još 30. juna tražili amo od ZZJZ da urade analize vode u Moravi, kod gradske plaže, što nisu učinili. Zatim smo im se ponovo obratili 2. jula i ni tada to nisu uradili. Do danas oni nisu uzorkovali vodu. Zašto to sada nisu radili, ako su se time ranije bavili redovno? Mi se ne plašimo novih analiza. Želimo da znamo da li je Morava zagađena. Ne želimo ništa da fingiramo, jer to ne može da se sakrije – bio je jasan Stevanić.



Epiolg i današnje konferencije je da kupanja na gradskoj plaži neće biti do daljnjeg, dok se ne bude sa sigurnošču znalo da je Morava bezbedna po zdravlje ljudi, što je istakao gradonačelnik.



Na samom kraju konferencije, novinarima je saopšteno da su predstavnici Zavoda za javno zdravlje uzorkovali vodu u Moravi, i da bi rezultati trebalo da budu uskoro poznati i dostupni javnosti.

I. M.