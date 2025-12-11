градац
САОПШТЕЊЕ ЈП „ГРАДАЦ”

Услед санације пропуста на каналу за одвод површинске воде „Мијатовац”, на Брковића путу на КП 1933/1 КО Трбушани доћи ће до обуставе саобраћаја у периоду од суботе,  13. до понедељка, 15. децембра.  Према закону о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018, 95/2018 – др. закон и 92/2023 – др. закон) члан 46 став 2. на предметној локацији биће постављена одговарајућа саобраћајна сигнализација.

Моле се сви учесници у саобраћају да у наведеном периоду користе алтернативне правце поред терена ФК „Полет” Трбушани и основе школе, тзв. Главни пут у Трбушанима.

ЈП „Градац”

