ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА ЦЕВОВОДА ВОДОСИСТЕМА „РЗАВ“

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Након завршетка радова на санацији магистралног цевовода водосистема „Рзав“, општински пут Л-324 (Овчар Бања – Рошци) отворен је јутрос за саобраћај уз ограничење брзине и упозорење о зони радова. Након слегања тла и асфалтирања дела коловоза који је оштећен током извођења поменутих радова, привремена саобраћајна сигнализација ће бити уклоњена. До тада, апелујемо на све возаче да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и да обрате посебну пажњу на месту изведених радова.
Захваљујемо се ЈП „Рзав“ Ариље, које је радове извело у рекордном року и тиме створило могућност да пут буде отворен за саобраћај знатно раније него што је то првобитно најављено.
Приликом асфалтирања овог дела коловоза, саобраћај ће на кратко опет бити потпуно обустављен, о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

ЈП „Градaц“ Чачак

