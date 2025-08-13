ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА ЦЕВОВОДА ВОДОСИСТЕМА „РЗАВ“

Osnovna škola “Vuk Karadžić” danas je obeležila 64 godine postojanja, 56 godina kako radi u sadašnjoj zgradi, ali 50 godina kako postoji školski list “Vukovac”, kome je današnji jubilej i bio posvećen. Prošle godine je 21 učenik učestvovao na republičkim takmičenjima, od toga dve prve, dve druge i dve treće nagrade su svakako za pohvalu, […]

