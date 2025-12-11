Slične Vesti
ЗАВРШНА АКЦИЈА „КЊИГА НА ДАР“ ЗА 2023. ГОДИНУ
Удружење ,,Наше Драгачево“ симболично запечатило 2023. годину Љубазношћу уваженог члана Удружења ,,Наше Драгачево“ г. Ненада Тутуновића из Чачка, благодарећи аутору, господину дипл. инж. Радојици Бошњаковићу, успешном привреднику и иноватору из Ријеке, рођеном у нама суседним Брђамима, ово Удружење је обогатило у завршној акцији „Књига на дар“ за ову годину, четири библиотеке драгачевских основних школа. Такође, […]
Otvorena izložba čačanskog izdavaštva “Štampana reč“
Manifestacija Štampana reč i istoimena izložba čačanskog izdavaštva koja se u organizaciji Gradske biblioteke održava 22. put svečano je otvorena u sredu, 7. aprila u Velikoj sali Biblioteke. Izložbu izdavačke produkcije za 2020. godinu, čiji su autori bibliotekari Zavičajnog odeljenja Olivera Nedeljković i Tijana Bežanić, otvorio je dr Miloš Timotijević, a tom prilikom dodeljene su […]
ДЕСЕТ ГОДИНА ОД КИЈУКОВЕ СМРТИ
ПРЕДРАГ Р. ДРАГИЋ КИЈУК (1945-2012): ЈЕДАН ЧАЧАНСКИ ТРАГ Пише: Др ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ У недељу, 29. jануара 2012, на Часне вериге Светог апостола Петра, у београдској болници „Свети Сава”, од последица можданог удара, преминуо је књижевник Предраг Р. Драгић Кијук (1945), један од најистакнутијих српских есејиста и беседника, аутор више од двадесет књига. Био је потпредседник […]