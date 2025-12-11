Grad

У ЧАЧКУ ПОДРШКА ГРАЂАНИМА НА ПЕТ ПУНКТОВА

Рок за подношење пријава за упис објеката у складу са Законом о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима је 60 дана.

Пријаве се могу поднети онлајн, преко дигиталне платформе коју је успоставила Агенција за просторно планирање и урбанизам, којој се приступа преко портала svojnasvome.gov.rs и то својим ЈМБГ-ом и личном картом, налогом на порталу еУправа или преко услужног центра локалне самоуправе. Грађани ће моћи да поднесу пријаву у 547 пошта широм Србије, као и на још 150 локација које ће бити доступне до краја године, а уз помоћ овлашћених службеника поште који ће за њих попунити и поднети електронску пријаву.

Дејан Рашић, начелник Градске управе за урбанизам

На територији града Чачка грађани ће моћи да се информишу на пет пунктова, како је истакао Дејан Рашић, начелник Градске управе за урбанизам.

–  Поделили смо град у неколико рејона да бисмо олакшали грађанима приступ информацијама, јер је ово новина и за нас и за њих. Пријава није компликована, на сајту „Свој на своме” све је добро објашњено и упрошћено у неколико корака. Уколико неко не може да се снађе и потребно му је додатно појашњење, направили смо пет пунктова, пункт за градско подучје налази се у НТП-у у Културном центру, а на сеоском подручју налазе се у: у месним зајединацама Пријевор, Мрчајевци, Слатина и у Плавој хали у Атеници. Позивам све грађане да искористе ову прилику да све своје објекте уведу у легалне токове – рекао је Дејан Рашић, начелник Градске управе за урбанизам.

Закон предвиђа да објекти буду евидентирани, а потом и уписани у катастар непокретности чиме ће грађани моћи слободно да располажу својом имовином, кроз купопродају, наслеђивање, хипотеку, легално прикључење на комуналну и другу инфраструктуру. Трошкови уписа крећу се у распону од 100 до 1.000 евра и зависе од површине објекта и места где се непокретност налази. Од плаћања накнаде ослобођени су примаоци социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, борци, самохрани родитељи и породице са троје и више деце.

 – Када је реч о пријави, потребно је да становништво пријави стамбене и помоћне објекте. Када говоримо о цени, за четврту категорију које у Чачку има више од око 80 одсто, плаћа се 100 евра. У зависности од зоне, биће и различита цена, то је оно што је дефинисано законом. У екстра зони цена је око 500 евра, то се односи на централна градска језгра. За пословне објекте ситуација је мало другачија, наравно и ту варира такса, она се не прати по зонама, већ по величини објекта, па је за објекте до 500 квадрата легализација бесплатна, а преко тога се наплаћује десет евра по квадрату, тако је дефинисано законом. Ништа од такси не одређује локална самоуправа, закон се спроводи из Агенције за просторно планирање Републике Србије – рекао је Рашић.

Рашић је овом приликом истакао да на територији града Чачка има око 10.000 објеката, које је потребно лагализовати. 

ПУНКТОВИ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ЛУЧАНИМА

Грађанима са територије општине Горњи Милановац обезбеђена је подршка у: Јединственом управном месту у згради Општине Горњи Милановац, Таковска 2, Одељењу за урбанизам, Тихомира Матијевића 4, месним канцеларијама у Прањанима, Враћевшници, Угриновцима, на Руднику и у пословници Поште Србије.

Драгачевцима ће подршка бити пружена у: малој сали Општинске управе и у  пословницама Поште Србије у Лучанима и Гучи.

Виолета Јовичић

