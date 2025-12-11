У ЧАЧКУ ПОДРШКА ГРАЂАНИМА НА ПЕТ ПУНКТОВА

Radni tim Čačka danas je saopštio da su prethodnog dana u Opštu bolnicu primljena dva pacijenta, kao i da su od sedam uzoraka, dva pozitivna i to od ležećih bolesnika. Doktor Aksentije Tošić, direktor čačanskog Zavoda za javno zdravlje, rekao je da sve zdravstvene ustanove na nivou Moravičkog okruga iz sata u sat, iz minuta […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

