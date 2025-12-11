У ЧАЧКУ ПОДРШКА ГРАЂАНИМА НА ПЕТ ПУНКТОВА

Рок за подношење пријава за упис објеката у складу са Законом о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима је 60 дана.
Пријаве се могу поднети онлајн, преко дигиталне платформе коју је успоставила Агенција за просторно планирање и урбанизам, којој се приступа преко портала svojnasvome.gov.rs и то својим ЈМБГ-ом и личном картом, налогом на порталу еУправа или преко услужног центра локалне самоуправе. Грађани ће моћи да поднесу пријаву у 547 пошта широм Србије, као и на још 150 локација које ће бити доступне до краја године, а уз помоћ овлашћених службеника поште који ће за њих попунити и поднети електронску пријаву.
На територији града Чачка грађани ће моћи да се информишу на пет пунктова, како је истакао Дејан Рашић, начелник Градске управе за урбанизам.
– Поделили смо град у неколико рејона да бисмо олакшали грађанима приступ информацијама, јер је ово новина и за нас и за њих. Пријава није компликована, на сајту „Свој на своме” све је добро објашњено и упрошћено у неколико корака. Уколико неко не може да се снађе и потребно му је додатно појашњење, направили смо пет пунктова, пункт за градско подучје налази се у НТП-у у Културном центру, а на сеоском подручју налазе се у: у месним зајединацама Пријевор, Мрчајевци, Слатина и у Плавој хали у Атеници. Позивам све грађане да искористе ову прилику да све своје објекте уведу у легалне токове – рекао је Дејан Рашић, начелник Градске управе за урбанизам.
Закон предвиђа да објекти буду евидентирани, а потом и уписани у катастар непокретности чиме ће грађани моћи слободно да располажу својом имовином, кроз купопродају, наслеђивање, хипотеку, легално прикључење на комуналну и другу инфраструктуру. Трошкови уписа крећу се у распону од 100 до 1.000 евра и зависе од површине објекта и места где се непокретност налази. Од плаћања накнаде ослобођени су примаоци социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, борци, самохрани родитељи и породице са троје и више деце.
– Када је реч о пријави, потребно је да становништво пријави стамбене и помоћне објекте. Када говоримо о цени, за четврту категорију које у Чачку има више од око 80 одсто, плаћа се 100 евра. У зависности од зоне, биће и различита цена, то је оно што је дефинисано законом. У екстра зони цена је око 500 евра, то се односи на централна градска језгра. За пословне објекте ситуација је мало другачија, наравно и ту варира такса, она се не прати по зонама, већ по величини објекта, па је за објекте до 500 квадрата легализација бесплатна, а преко тога се наплаћује десет евра по квадрату, тако је дефинисано законом. Ништа од такси не одређује локална самоуправа, закон се спроводи из Агенције за просторно планирање Републике Србије – рекао је Рашић.
Рашић је овом приликом истакао да на територији града Чачка има око 10.000 објеката, које је потребно лагализовати.
ПУНКТОВИ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ И ЛУЧАНИМА
Грађанима са територије општине Горњи Милановац обезбеђена је подршка у: Јединственом управном месту у згради Општине Горњи Милановац, Таковска 2, Одељењу за урбанизам, Тихомира Матијевића 4, месним канцеларијама у Прањанима, Враћевшници, Угриновцима, на Руднику и у пословници Поште Србије.
Драгачевцима ће подршка бити пружена у: малој сали Општинске управе и у пословницама Поште Србије у Лучанима и Гучи.
Виолета Јовичић