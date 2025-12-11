КОМПАНИЈА „GUERRINI” У ЧАЧКУ

Već punih dvadeset godina iz Ostre se baš u ove dane kreće u zajedničku potragu za lisicama. Kraj febuara je završetak lovne sezone i tada Lovačko udruženje „Radiša Poštić“ iz Mrčajevaca okupi ne samo svoje članove, pa se onda iz lovačkog doma u ranu zoru krene prema Bukoviku, Ostrici ili Vujnu… Ove godine, jubilarne, u […]

