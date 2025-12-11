Društvo

КОМПАНИЈА „GUERRINI” У ЧАЧКУ

У оквиру програма Сабора српске хармонике, који се одржава у Културном центру Чачак 13. и 14. децембра, биће одржана промоција компаније „Guerrini”, техничког спонзора манифестације.

– Сабор српске хармонике добија посебну тежину доласком представника компаније „Guerrini”, реномираног италијанског произвођача хармоника који већ деценијама поставља светске стандарде у изради овог инструмента – наводе организатори.

Присуство представника компаније „Guerrini” у Чачку није само протоколарни долазак већ снажна подршка самом Сабору и његовој мисији да афирмише српску хармонику као део светске музичке баштине и отвори пут младим талентима у области народне музике. Њихово учешће сведочи о томе да овај догађај превазилази локалне оквире и постаје место сусрета традиције и савремене уметности.

Својим доласком, шаље јасну поруку да српска хармоника заслужује пажњу и поштовање на глобалном нивоу, а да Чачак постаје центар музичког дијалога који спаја културе и генерације.

Организатори подсећају да је велико суперфинале и концерт оркестра под управом маестра Влада Пановића заказано за недељу, 14. децембар, са почетком у 20 часова, а бесплатне улазнице се могу преузети радним данима од 8:00 до 14:00 у просторијама Туристичке организације Чачка.

Организатори догађаја су град Чачак и Туристичка организација Чачка.

ТОЧ

