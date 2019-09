NAGRADA „MIJA ALEKSIĆ – BITI GLUMAC“ NEBOJŠI DUGALIĆU

Srpskom glumcu, reditelju i profesoru glume Nebojši Dugaliću uručena je nagrada “Mija Aleksić – Biti glumac“, za izuzetan doprinos u oblasti glume.

– Pre svega bih se zahvalio Miji Aleksiću što postojimo i što danas, a mislim da će to i mnoge druge generacije imati, jeste da se ponose jednim zaista neuporedivim glumcem. On je bio neuporediv ne samo na našem podneblju, već na najvišem svetskom nivou. To je glumac koji je imao najširi spektar glumačke iznijansiranosti, mogao je da igra i drirljive, potresne, komične likove, zaista je u svojim ulogama odigrao sve što jedan glumac može i treba da odigra – naglasio je Dugalić.

Dugalića je za nagradu predložio prošlogodišnji laureat, glumac Nenad Jezdić.

Sin Mije Aleksića, Velibor, kaže da njegov otac i dalje “živi”.

– On je živ, tu na fotografijama, sada živi i kroz ovu manifestaciju i to nam mnogo znači. Značilo mi je i što su izložene sve nagrade koje je dobio, do sada su stajale kod nas u ormaru, a sada su u Kulturnom centru Gornji Milanovac i svi mogu da ih vide – istakao je Velibor Aleksić.

Manifestacija posvećena velikanu srpskog glumišta traje do 4. oktobra.

Izvor: MNA