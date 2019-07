NAPREDNJACI ODGOVARAJU OPOZICIJI: „JAVNOST DOBRO ZNA KO JE KO“

Čačanski naprednjaci saopštili su danas da je poslednjih dana opozicija je u svojim izjavama napavila veliki broj gafova i iznela niz netačnih tvrdnji, navodeći da javnost vrlo dobro zna ko je ko i ko je šta radio, a šta nije radio, a morao je.

Na predlog lidera Nove Srbije da zaposleni od svojih zarada izdvajaju novac kako bi se spasio Fudbalski klub Borac, naprednjaci u saopštenju ističu da i Velimir Ilić sam zna da to nije ni realno ni moguće, dodajući da je on spreman da sve učini zarad populizma i sticanja jeftinih političkih poena, nesvestan da je to vreme prošlo.

Iz Srpske napredne stranke (SNS) Dverima poručuju da “nijedna teorija ili ideja nema realnu podlogu i u praksi je neostvariva, ma koliko pokušavali da prikažu koliko su pametni”.

Narednjaci ističu da su posebno degutantne optužbe od strane lidera grupe građana “Za napredniji Čačak” Aleksandra Radojevića, na račun pravosuđa, odnosno brzine postupanja u pojedinim slučajevima, a navodno u korist vladajuće Srpske napredne stranke.

“Izbori se bliže, birači sve dobro vide, čuju i razumeju, pa će sasvim izvesno znati kome da ukaže poverenje. Sigurni smo da čačanskoj opoziciji, ovakvoj kakva je, neće”, ističe se u saopštenju čačanskih naprednjaka.