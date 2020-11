NARODNA POSLANICA MILICA DAČIĆ O RADU U REPUBLIČKOM PARLAMENTU: „NAJVAŽNIJE JE OČUVANJE ZDRAVLJA GRADJANA!“

„Predstavljati „glas naroda“ u Republičkom parlamentu je velika čast i privilegija, ali to podrazumeva i odgovornost koju bi svaki od narodnih poslanika trebalo da ima pred gradjanima koji su ga izabrali. Medjutim, ono što karakteriše ovaj period je činjenica da je ta privilegija, baš kao i svaka javna funkcija u Srbiji, danas opterećena svetskom krizom, usled pandemije korona virusa, i svim posledicama koje će ona neminovno doneti“, kaže u izjavi za naš list Milica Dačić (član SNS, sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“), poslanica Skupštine Republike Srbije, koja u ovom mandatu, po prvi put, zastupa interese Čačana na republičkom nivou.



U uslovima pandemije korona virusa, prvi cilj nove Vlade, a ujedno i Republičkog parlamenta, jeste briga o zdravlju gradjana i jačanje zdravstva. Medjutim, kako smatra narodna poslanica Milica Dačić, „da nije u prethodnih nekoliko godina, posebno od 2014. godine, intenzivno ulagano u zdravstvo, obnovljanje i izgradnju kliničkih centara širom Srbije, zapošljavanje zdravstvenih radnika, opremanje domova zdravlja i bolnica, naš zdravstveni sistem ne bi izdržao ovu godinu“:

-Reč „odgovornost“, koja proizilazi iz izborne volje naših gradjana, obavezuje nas da budemo na visini ovog zadatka, što smo nedavno i potvrdili izglasavši izmenu Zakona o budžetu i opredeljujući sredstva za KOVID bolnice, ali i za naše zdravstvene radnike. Nisu samo ulaganja u zdravstveni sistem doprinela spasavanju ljudskih života. Kolima hitne pomoći se nekada od Čačka do Beograda u ustanove tercijarne zdravstvene zaštite stizalo za dva do dva i po sata, dok je danas, zahvaljujući auto-putu „Miloš Veliki“, to vreme smanjeno na nešto manje od jednog časa – kaže Dačić, ističući da će u narednoj godini biti nastavljena izgradnja deonice auto-puta od Preljine do Požege i Moravskog koridora i da su za oba projekta sredstva opredeljena, a da će benefite ogromnih ulaganja u putnu infeastrukturu još intenzivnije osetiti svi gradjani Moravičkog okruga i čitave Srbije.



Na predlog Republičke vlade, nedavno je Narodna skupština Republike Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, što je, prema vidjenju Milice Dačić, izuzetno značajno za očuvanje zdravlja gradjana. Ona kaže da se, zahvaljujući usvojenim izmenama, od zaraze štiti 95 odsto odgovornih gradjana Srbije koji se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mera za suzbijanje korone i vode računa o svom i zdravlju drugih ljudi.



-Čačak nikada do sada nije imao ovoliko investicija iz republičke kase i takva politika se nastavlja i dalje. U novom programu Republičke vlade, kako navodi naša sagovornica, grad na Moravi se i dalje nalazi na investicionoj mapi Srbije, što se posebno odnosi na oblast zaštite životne sredine i unapredjenja ekološke infrastrkture, gde će prioritet imati ulaganja u razvoj upravljanja vodnim resursima. Kao najvažniju investiciju u toj oblasti navodi izgradnju fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, čija je ukupna vrednost 23 miliona evra.



DRAGOCENA PODRŠKA DRŽAVE U USLOVIMA PANDEMIJE



U osvrtu na globalnu ekonomsku krizu, koju je prpuzrokovala pandemija, Dačićeva ocenjuje da su nadležni u našoj državi povukli odlične poteze, kako bi se smanjile pogubne posledice po privredu:

-Situaciju na našem tržištu rada karakterišu relativno povoljna kretanja, stopa nezaposlenosti bila je u septembru 7,3 odsto, mada je u prvom kvartalu ove godine beležila 9,7 procenata. To je jedan od bitnih rezultata ekonomske politike, koja je pravovremenim ekonomskim merama u privatnom sektoru doprinela lakšem podnošenju posledica pandemije. Naša država je, takodje, pravovremeno reagovala i pomogla poljoprivredu i poljoprivredna gazdinstva, u cilju ublažavanja posledica pandemije, bespovratnim novčanim sredstvima (oko 2,6 milijardi dinara) i fiskalnim olakšicama. Nedavno usvojenim rebalansom budžeta, povećane su subvencije u poljoprivredi. Za nas u Čačku, ali i za Lučane, Arilje, Požegu, Kosjerić i Čajetinu, jako je bitno ulaganje u opremanje objekta Radarskog centra u Užicu, koji štiti od grada teritoriju sedam lokalnih samouprava. Osim toga, započeta je i rekonstrukcija kanala za navodnjavanje Parmenac – Katrga, i, kao neko ko je aktivno učestvovao u ovom projektu, osećam se pozvanom da kažem koliko je truda uloženo, kako bi se do ove investicije uopšte i došlo.



ULAGANJE U IT SEKTOR, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I INOVACIJE – ZALOG BUDUĆNOSTI



Kako ističe Milica Dačić, medju prioritetima nove Vlade se, izmedju ostalog, nalaze i ulaganja u razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture, digitalizaciju, tehnološki razvoj i inovativnost, kako bi se Srbija transformisala u društvo zasnovano na znanju i inovacijama:

-Posebno sam ponosna što smo ove godine otvorili novu zgradu Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Čačku, za čiju je kupovinu novac opredelila država, a koji za naš grad znači nova radna mesta, a za privredni razvoj novi „vetar u ledja“, i ne samo za Čačane, već i region Zapadne Srbije. Za četiri meseca, koliko je proteklo od otvaranja NTP Čačak, u novom prostoru na lokaciji bivšeg „Cera“ već radi 70-ak sugradjana, što je lep uspeh. Sledeće godine država će uložiti dodatna sredstva u funkcionisanje same ustanove, što je dobro za lokalni budžet. Slažem se da je ponekad gotovo nemoguće objasniti gradjanima potrebu za ulaganjem u inovacije, tehnološki razvoj, informaciono-komunikacione tehnologije, posebno onima koji nemaju kanalizaciju u 21.veku, ali isto tako smatram da treba da investiramo u društvo, zasnovano na znanju i inovacijama, da ne bismo za 20-30 godina došli u situaciju da nas naša deca pominju po tome što nismo imali pravu viziju, kada je reč o ovom sektoru privrede.



Milica Dačić je član Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, a zamenik člana u odborima za pravosudje, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i za kulturu i informisanje.

-Meni je svakako najinteresantniji odbor za obrazovanje, tehnološki razvoj i informatičko drustvo, pred kojim se, pored predloga zakonskih akata iz oblasti predškolskog vaspitanja, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, tehnološkog razvoja i slično, nalazi i problematika sporta i omladine. Biće mi drago ako budem uspela da energiju i ideje sa lokala prenesem u skupštinski plenum. Takodje, raduje me i to što u ovom mandatu u Republičkom parlamentu ima više Čačana – rekla je Dačić.



V. Stepanović