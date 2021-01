„NAŠE DRAGAČEVO“ USPEŠNO REALIZOVALO ZACRTANE AKTIVNOSTI I U USLOVIMA PANDEMIJE

AMBICIOZNI PLANOVI I ZA OVU GODINU



Udruženje gradjana „Naše Dragačevo“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano u martu 2019. godine na neodredjeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog i ravnomernog lokalnog razvoja, proučavanja nacionalne istorije, kulture, jezika i pisma, zaštite životne sredine i nauke. Iako su njegovi članovi bili prinudjeni da zbog pandemije korone redukuju veoma ambiciozne planove, po broju realizovanih akcija, ostvarenim rezultatima i broju ljudi koji su ih podržali, sasvim je evidentno da su za sobom ostavili i te kako upečatljiv trag. Kad ima dobre volje, uvek ima i načina da se zacrtani ciljevi i realizuju, pa makar i sa izvesnim kašnjenjem, ističu u ovom udruženju i istovremeno izražavaju nadu da će ova godina biti mnogo bolja i da će u njoj biti nadoknadjeno mnogo toga što je propušteno u prethodnoj.

Milan Parezanović, predsednik Upravnog odbora Udruženja „Naše Dragačevo“



Ciljevi na kojima se temelji rad Udruženja „Naše Dragačevo“ od dana njegovog osnivanja su ostali isti i to su: proučavanje i afirmacija prošlosti dragačevskog kraja, obeležavanje značajnih datuma i jubileja vezanih za poznate ličnosti i dogadjaje iz istorije srpskog naroda, očuvanje sećanja na narodne radikale Dragačeva sa kraja XIX i početka XX veka, negovanje oslobodilačkih, slobodarskih i ravnogorskih tradicija u Dragačevu, zaštita ćiriličnog pisma, ravnomeran ekonomski razvoj celokupne teritorije Opštine Lučani, pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, razvijanje rodoljublja i patriotizma, borba za opstanak dragačevskih sela i protiv negativnih demografskih trendova, podizanje ekološke svesti i zaštita životne sredine, promovisanje zdravih stilova života, podsticanje udruživanja mladih i njihovog ostanaka u rodnom kraju, povezivanje sa Dragačevcima koji su se odselili u veće gradove u zemlji ili inostranstvo i osmišljavanje zajedničkih projekata, povezivanje i saradnja sa drugim sličnim udruženjima u Opštini Lučani i van nje, saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom, informisanje i edukacija stanovništva o ciljevima Udruženja i drugi slični vidovi altruizma i društvene inicijative.

Uručivanje novogodišnjih paketića porodici Plazinić iz Guberevaca

-Nastojimo da zaštitimo ćirilično pismo na području naše lokalne zajednice i iz toga je i proistekla naša akcija dodele ćiriličnih zahvalnica i srpskih zastava svim preduzećima i drugim privrednim subjektima na području Opštine Lučani koji svoje nazive ističu i reklamiraju delatnost na dominantno ćiriličnom pismu. Tu su i naše akcije koje su usmerene na održivi razvoj celog područja naše opštine. Pokušavamo da zainteresujemo javnost da zajedničkim snagama uradimo nešto konkretno za dragačevska sela koja se ubrzano prazne i nestaju. Bavimo se identitetskim pitanjima srpskog naroda, čuvamo sećanje na odredjene istorijske dogadjaje i pokrete, negujemo tradiciju, nastojimo da se povežemo sa ljudima koji su otišli iz Dragačeva i žive u drugim delovima Srbije i inostranstvu i to nam za sada dobro ide. Pokrenuli smo i realizovali brojne humanitarne akcije i to ćemo činiti i u narednom periodu – navodi Milan Parezanović, predsednik Upravnog odbora Udruženja „Naše Dragačevo“.



OSTAVLJAJU UPEČATLJIV TRAG I TRAJU…



Udruženje ima 56 članova i više od 100 saradnika i prijatelja širom Dragačeva, Srbije i sveta. Osim realizovanja sopstvenog programa rada, članovi „Našeg Dragačeva“ neguju dobru saradnju i sa ostalim udruženjima, kao i pojedincima, sa kojima ih povezuju isti ili slični ciljevi u radu.

-Naše akcije su nekada više, a nekada manje uspešne, ali u svaku od njih smo ušli sa velikim žarom i entuzijazmom, a posebno u one koje su imale humanitarni karakter. Uvek smo se držali toga da ne prikupljamo novac za ugrožene porodice, već da to budu namirnice, gradjevinski materijal, sredstva za higijenu i slično. Bili smo veoma transparentni u svom radu. U ovim složenim epidemiološkim uslovima, posebno nas raduje to što naše udruženje traje i ostavlja upečatljiv trag i po svojim akcijama postaje sve prepoznatljivije širom Dragačeva, ali i šire – objašnjava Parezanović.



Akcija dodele ćirilične zahvalnice i srpske zastave

SA DOBRIM LJUDIMA, ZA DOBRE LJUDE!



„Sećamo se slavne prošlosti, gradimo lepu sadašnjost i projektujemo bolju budućnost“, „Sa dobrim ljudima, za dobre ljude“, „Za naše Dragačevo“ – samo su neki od slogana kojih su se od osnivanja, pa sve do danas pridržavali članovi ovog dragačevskog udruženja koje svakodnevno pomera granice u svom radu.

-Pokušavamo da proširimo krug porodica koje ćemo pomagati. Maksimalno smo se potrudili da se deca iz socijalno ugroženih porodica obraduju novogodišnjim praznicima. Našim akcijama smo nastojali da obuhvatimo i višedetne porodice koje nisu materijalno ugrožene, jer smatramo da je danas prava hrabrost kada se roditelji odluče da odgajaju troje, četvoro i više dece. Svojim gestom pažnje smo hteli da im iskažemo divljenje i da ukažemo na značaj radjanja, kako bismo što pre popravili lošu demografsku sliku dragačevskog kraja i čitave Srbije – ističe naš sagovornik.

U ovom udruženju ističu da imaju ambiciozne planove i za 2021. godinu.

-Nadamo se da će ova godina biti bolja od prethodne i da ćemo u njoj konačno izvojevati pobedu nad virusom korone, kako bismo svi skupa mogli da se vratimo normalnom životu. Nažalost, u prošloj godini nismo uspeli da realizujemo sve aktivnosti koje smo planirali. Poštovali smo sve preporuke zdravstvene struke, neke aktivnosti smo ostavili za neka bolja vremena, za koja se nadamo da će ubrzo doći.



Udruženje ima i svoju Fejsbuk stranicu sa velikim brojem pratilaca iz zemlje i sveta, zavičajno vezanih za Dragačevo, što predstavlja veliku pogodnost, kad je reč o organizovanju, pre svega, humanitarnih akcija.

-Naša Fejsbuk stranica ima gotovo 4.000 pratilaca, prevashodno ljudi iz Dragačeva koji žive u drugim delovima Srbije i širom sveta. Oni daju snažan podsticaj našem radu i smatram da je ovo ozbiljan broj ljudi, okupljenih oko našeg udruženja, što zahteva i visok stepen odgovornosti i ozbiljnosti u radu. Svakodnevno imamo objave o važnim datumima vezanim za poznate ličnosti i istrorijske dogadjaje dragačevskog kraja. Imamo saradnike u svim delovima Dragačeva, šalju nam slike, dokumentaciju, zanimljive reportaže… Fejsbuk stranica nam pomaže da pokrećemo inicijative, objavljujemo datume početka sprovodjenja odredjenih akcija, animaramo gradjane da nam se pridruže, ukazujemo na odredjene probleme, pohvalimo dobre poteze nadležnih – ističe predsednik UO Udruženja „Naše Dragačevo“.

OSMESI MALIŠANA – NAJVEĆA SATISFAKCIJA U RADU!



U Udruženju ističu da su ponosni na sve humanitarne akcije koje su do sada realizovali, medju kojima posebno izdvajaju prikupljanje pomoći za porodicu Momira Plazinića iz Guberevaca sa četvoro male dece, koja živi u teškim uslovima. Akcija je pokrenuta u avgustu prošle godine, a nastavlja se i u 2021. zahvaqujući porodici Kajzir, uglednim članovima pravoslavne zajednice grada Praga. Tu su i akcije obezbedjivanja novogodišnjih paketića za decu iz socijalno ugroženih porodica, kao i porodica sa većim brojem dece. Najveća satisfakcija za članove udruženja, prema rečima Parezanovića, jesu osmesi zadovoljnih mališana.

