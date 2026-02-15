Нова збирка песама Зорана Богнара

ONO ŠTO JE SRBINU KAFANA, NAPOLITANCU JE ULICA… Italijanski književnik dr Mario Liguori /Sarno, Italija, 1976/ je boravio u Srbiji od 2004. do 2007, da bi od 2009, Srbija postala njegov drugi zavičaj. Nakon studija u Napulju, master i doktorske studije završio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je zaposlen kao profesor […]

