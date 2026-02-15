СВЕ СУ СМРТИ (САМО) ДЕО НАШЕГ САТА
Културни центар Чачак – Мала сала
Среда, 18. фебруар 2026. у 19.30
Нова збирка песама Зорана Богнара, знаменитог српског песника и визионара, и једног од најсуптилнијих савремених песничких гласова, је филозофски и духовни путоказ кроз најдубље тајне људске егзистенције, које целим својим бићем осећамо као своју. Са својих 77 песама представља поетски реквијем и дубоко филозофско истраживање теме која нас све дефинише, а пред којом најчешће остајемо неми: теме смрти. Ова књига је намењена онима који трагају за „запањујућом јасноћом неизговорених речи“ и који су спремни да се, кроз стихове „који искачу са хартије“, суоче са сопственом сенком. Књигу је објавила Издавачка кућа „Нова поетика“ 2025.
Гост: ЗОРАН БОГНАР, књижевник, уредник Издавачке куће ДЕРЕТА и председник Фонда „Арс Лонга“ за очување лепих уметности.
Организација: Књижевни програм