ИЗВОЗ ПОВЕЋАН ЗА 4,9 ОДСТО, А УВОЗ ЗА 5,6 ОДСТО

ПРИВРЕДА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА У 2025. ГОДИНИ ПОВЕЋАЛА СПОЉНОТРГОВИНСКУ РАЗМЕНУ
– Иако је 2025. била тешка пословна година, како на глобалном, тако и на домаћем тржишту, можемо рећи да смо задовољни спољнотрговинском разменом привреде Моравичког округа. Вредност извоза привреде у прошлој години је износила 730 милиона евра, док је вредност увоза била 904 милиона. Извоз је повећан за 4,9 одсто, а увоз за 5,6 процената, при чему се покривеност увоза извозом креће и до 80,8 одсто. Покривеност увоза извозом се из године у годину повећава – каже Горана Танасковић, руководилац Организационе јединице Чачак РПК Моравичког и Рашког управног округа.
Према подацима Привредне коморе, спољнотрговинска размена Моравичког округа за 2025. годину је на задовољавајућем нивоу, с обзиром на прошлогодишње нестабилности, како на глобалном, тако и на домаћем тржишту. Иако су поједини економисти предвиђали чак и пад извоза, а у најбољем случају одржавање истог нивоа спољнотрговинске размене, привреда Моравичког округа је успела да за 4,9 одсто повећа извоз у 2025. години, а увоз за 5,6 процената. Највећи извоз су остварили Град Чачак и Општина Горњи Милановац.
– Град Чачак је у 2025. години остварио извоз у вредности од 427 милиона евра, што представља пораст од 6,6 одсто и увоз у износу од 651 милион евра, што је повећање за 2,9 процента. Повећање извоза је остварила и Општина Горњи Милановац, такође, за 6,6 одсто, који укупно износи 123 милиона евра, а увоз у износу од 104 милиона евра је остао на истом нивоу. Општине Лучани и Ивањица су забележиле мали пад извоза у 2025. години, Лучани 0,8 одсто, а Ивањица 0,2 процента. Лучани су повећали увоз за 43,3 одсто, док је Ивањица за 9,5 процента. Лучанска привреда је остварила извоз робе од 92 милиона евра и увезла у вредности од 79 милиона евра, односно, забележила суфицит у спољнотрговинској размени. Привредници Ивањице су остварили извоз од 88 милиона евра и увоз од 70 милиона евра, што такође представља суфицит у спољнотрговинској размени – наводи Горана Танасковић, руководилац Организационе јединице Чачак Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа.
СВЕ ВЕЋИ РАСТ ИЗВОЗА ЧАЧАНСКЕ ПРИВРЕДЕ
Привредници Чачка и општине Моравичког округа углавном су задржали своје спољнотрговинске партнере из претходних година. Због промене на глобалном тржишту, последњих неколико година све више се сарађује са земљама Блиског истока и Африке, јер је реч о мањим тржиштима која можемо да снабдевамо, не само квалитетом, већ и квантитетом српских производа, каже наша саговорница.
– Чачак учествује са више од 50 одсто у укупном извозу и са преко 60 процената у укупном увозу на територији Моравичког округа. Град Чачак и даље бележи највећу спољнотрговинску размену са Немачком. Чачански привредници су највише извозили у Босну и Херцеговину, Чешку, Црну Гору, Румунију, а највише увозили из Чешке, Турске, Кине, Немачке, Италије и осталих земаља Европске уније. Као и претходних година, највише су извозили производе од гвожђа, челика и алуминијума, који представљају 20 одсто укупног извоза, као и производе од каучука и гуме који, такође, чине 20 одсто укупног извоза привреде Града Чачка. Потом следе машине, котлови, текстил, прехрамбени и остали производи. Чачански привредници су највише увозили возила, што је више од 30 одсто укупног увоза, а следе производи од гвожђа, челика, алуминијума који учествују са 21 одсто у укупном увозу. Суфицит у спољнотрговинском пословању је остварен само са производима од каучука, гуме и текстила, односно, одевних предмета, где више номинално извозимо него што увозимо – каже Танасковић.
Општина Горњи Милановац је највише извозила у Босну и Херцеговину, Пољску, САД, Италију, а увозила из Немачке, Италије, Турске и Кине. У извозу горњомилановачке привреде доминирају производи од пластичне масе и екстрати за штављање и бојење који учествују са 52 одсто у укупном извозу. Исти профил производа је и у увозу.
Лучани су највише извозили у Босну и Херцеговину, Црну Гору, Уједињено Каљевство, а највише су увозили из Кине, Немачке и Француске. У извозу лучанске привреде доминирају хемијски производи, екстрати за штављење и бојење, пластичне масе, као и производи прехрамбене индустрије, свеже и смрзнуто воће, а у увозу, такође, хемијски производи, али и производи од гвожђа, челика, алуминијума, наводи саговорница „Гласа“.
Привредници Ивањице већином су извозили у Немачку, Црну Гору и Кину, а увозили из Италије, Немачке и Румуније. Највише су извозили дрво и производе од дрвета, као и возила, а у увозу су, такође, доминирали дрво и производи од дрвета, али и производи од гвожђа, челика и машине.
„НАДАМО СЕ ДА ЋЕМО И У 2026. ОСТВАРИТИ ПОЗИТИВНУ СПОЉНОТРГОВИНСКУ РАЗМЕНУ“
– Без обзира на глобалну ситуацију која није била нимало лака у 2025. години, привредници Моравичког округа су успели да повећају ниво спољнотрговинске размене у односу на 2024. и да задрже своје партнере, како квалитетом, тако и квантитетом производа. Незахвално је прогнозирати привредна кретања за 2026. годину, јер ће много зависити од дешавања на глобалном тржишту, како у Европској унији, тако и у Сједињеним Америчким Државама, где имамо велике спољнотрговинске партнере. Али, Привредна комора заједно са привредницима интензивно проналази нова тржишта, пре свега, на Блиском истоку и у Африци, јер је реч о мањим тржиштима која наша привреда може да снабдева и квалитетом и квантитетом. Надамо се да ће привреда Моравичког округа у 2026. години остварити позитивну спољнотрговинску размену, јер се све више базира на високотехнолошким производима који су посебно тражени на иностраном тржишту – нагласила је Горана Танасковић.
Н. Р.