САЊА РАДУЛОВИЋ ОСВОЈИЛА ВРХОВЕ СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ – У ДИВЉИМ И ИМПРЕСИВНИМ ПРЕДЕЛИМА

U toku je Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ koji je Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije. Trenutno se odvija prva faza realizacije programa namenjena svim zainteresovanim poslodavcima koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru, a koji se do 25.09.2020. godine mogu prijaviti na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. […]

