Више јавно тужилаштво у Чачку огласило се поводом смрти четворогодишње девојчице

Žena i muškarac povređene su danas u selu Bečanj kod Čačka kada je na njih naletelo kombi vozilo. Tridesetpetogodišnja Jelena J. je zadobila teže povrede, Dragiša R. koji je bio sa njom lakše, a vozač kombija Miloš J. (47) je uhapšen. Prema prvim informacijama reč je o neraščišćenim porodičnim odnosima. Kako se pretpostavlja Miloš J. […]

