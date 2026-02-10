ТУЖИЛАШТВО
Hronika

Више јавно тужилаштво у Чачку огласило се поводом смрти четворогодишње девојчице

G. D. Komentara (0)

Више јавно тужилаштво у Чачку: Након утврђивања свих околности – одлука о даљем току поступка

Саопштење Вишег јавног тужилаштва у Чачку поводом смрти четворогодишње девојчице, која је преминула после операције крајника у Општој болници Чачак, преносимо у целости:

У вези појачаног интересовања јавности поводом догађаја када је након операције крајника у Општој болници у Чачку, преминуло дете старо четири године, обавештавамо јавност да је дежурни јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Чачку обавештен од стране Полицијске управе у Чачку о догађају и да је наложио да се обави обдукција тела преминулог детета, да се изврше токсиколоше анализе, као и да се предузму и друге мере и радње ради утврђивања свих околности у вези наведеног догађаја, након чега ће бити одлучено о даљем току поступка.

