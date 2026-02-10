G.Milanovac

Изложба СЕЋАЊА, Владимир Хаџи – Николић

Владимир Хаџи – Николић, уметник из Београда, у среду, 11. фебруара представиће у холу испред велике сале Културног центра Горњи Милановац изложбу назива “Сећања”.

У фокусу изложбе су пејзажи, углавном морски и медитерански мотиви — бродови, обале, вода и светлост, кроз које аутор истражује однос боје, покрета и емоције. Снажан колорит и енергичан, готово гестуалан потез дају сликама динамичност, емотивну напетост и наглашену атмосферу. Осим пејзажом Хаџи-Николић се бави и портретом и апстракцијом, стално проширујући поље свог уметничког истраживања.

Владимир Хаџи-Николић (1948.) завршио је Пољопривредни факултет у Земуну. Иако образован изван формалних уметничких институција, сликарством се континуирано и посвећено бави више деценија, развијајући лични и препознатљив ликовни израз. Његова дела данас се налазе у бројним приватним колекцијама.

Отварање изложбе је у 18 сати. 

