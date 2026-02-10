ОКУПЉЕНИМ ГРАЂАНИМА ВЕЧЕРАС СЕ ОБРАТИО ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

Како су грађани јуче најавили, данас у 17 часова почео је протест подршке родитељима мале Е. М. која је преминула након операције крајника. Грађани незадовољни тиме што родитељи, а ни јавност нису добили одговоре на многа питања, тражили су од надлежних да им се обрате.
Прим. др Дејан Дабић, директор Опште болнице у Чачку обратио се родитељима, окупљеним и медијима, први пут након несрећног догађаја који се десио пре шест дана у овој здравственој установи. Дабић је истакао да је о свему обавештен, као и да је он о овом случају обавестио Министарство здравља и Здравствену инспекцију.
– Обавештен сам када се то десило, као и да су након буђења детета из анестензије одмах позвана два анестезиолога, дечји педијатар и кардиолог у операциону салу. Након интубације девојчице одлучили су да је транспортују на Институт за мајку и дете у Београд. Дечији кардиолог урадио је ЕКГ срца и ту није постојао проблем. Девојчица је санитетом у пратњи два анестезиолога, дечијег кардиолога и анестетичарке упућена у Београд. Када су ми исте вечери јавили да је девојчица преминула, по законској обавези обавестио сам Министарство здравља и Здравстевну инспекцију. Након тога наложио сам интерну проверу квалитета стручног рада образујући комисију од три лекара: педијатра, оториноларинголога и анестезилога. Наредног дана у предподневним часовима дошла је и инспекторка Министарства здравља која је тражила сву докумнетацију и историју болести детета, при чему она након прегледа документације није нашла пропусте у вођењу медицинске документације. Она је правник, није лекар, тако да је то било нешто што је она могла да уради у делокругу свог рада. Комисија није нашла пропусте у лечењу, операцији, току анестезије и сва своја запажања доставила је Инспекцији здравља и Министарству. Када се деси нешто овако, Министарство здравља шаље екстерни надзор, углавном, професоре Медицинског факултета. Верујем да ће комисија доћи већ ове недеље – рекао је прим. др Дејан Дабић.
На питање мајке преминуле девојчице зашто јој анстезиолог није дозволио да буде у пратњи детета, Дабић је рекао да то, иначе, није правило, додајући да грађанима не може дати информацију који доктор је оперисао девојчицу.
Окупљени грађани тражили су од директора Дабића да поднесе оставку као морални чин, што је и рекао да ће урадити сутра.
В. Ј.