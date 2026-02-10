Топлије, претежно сунчано уз умерену облачност

Прогноза времена за 11. фебруар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Топлије, у кошавском подручју и даље ветровито. Пре подне претежно сунчано уз малу и умерену облачност, осим по котлинама и долинама река југозападне и јужне Србије где се очекују магла или ниска облачност. После подне постепено наоблачење са запада које ће увече и током ноћи понегде у Војводини, али и на југу земље, условити слабу кишу. Дуваће слаб и умерен, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу олујни југоисточни ветар. Најнижа температура од -2 до 5, а највиша од 12 до 16 степени. У Тимочкој Крајини облачно, хладно и тмурно, уз највишу дневну температуру око 1 степен.