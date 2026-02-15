ЗИМА
Умерено облачно са дужим сунчаним интервалима

Прогноза времена за 16. фебруар

зима Фото: Мима Зиндовић
Ујутру местимично магла или ниска облачност, а на подручју северне, западне и централне Србије слаб мраз. Током дана мало и умерено облачно са дужим сунчаним интервалима уз слаб до умерен југоисточни ветар. После подне постепено наоблачење које ће увече у западној половини земље условити кишу, а у брдско- планиским пределима југозападне Србије снег. Јутарња температура од -5 до 3, највиша дневна од 6 до 11 степени. Током ноћи облачно уз скретање ветра на североисточни правац, у брдско-планинским пределима падаће снег, у нижим киша која ће постепено прелазити у суснежицу и снег.

