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Нови број стручног часописа „Глас библиотеке“

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Нови број стручног часописа за библиотекарство „Глас библиотеке“ представљен је у четвртак, 24. фебруара, у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дисˮ која је уједно и издавач овог реномираног гласила.

Програм је организован у оквиру 23. Штампане речи, а у њему су учествовали: др Драгана Грујић са Катедре за библиотекарство Филолошког факултета у Београду, иначе гл. и одговорни уредник часописа Библиотекар и др Богдан Трифуновић, директор чачанске Библиотеке и гл. и одговорни уредник „Гласа библиотеке“ и библиотекар Марија Радуловић.

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