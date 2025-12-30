зима Фото: Милан Чакајац
Društvo

Облачно и осетно хладније

G. D. Komentara (0)

Прогноза времена за 31. децембар
(Извор: РХМЗ, РТС)

Фото: Милан Чакајац

Облачно и осетно хладније, а само ће пре подне на северу бити претежно сунчано. Провејавање слабог снега очекује се повремено на планинама источне Србије. Ветар слаб и умерен, средином дана и јак западни и северозападни.

Најнижа температура од -10 до -2 °С, а највиша дневна од -1 до 2 °С. Упозорење: У новогодишњој ноћи облачно уз слаб и умерен мраз, понегде у Војводини и уз провејавање слабог снега, температура од -4 до -1 °С, на југу земље хладније, око -7 °С. 

Slične Vesti
Društvo

На ковид одељењу преминуо још један Чачанин

G. D.

На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења хоспитализована су 23 пацијента.  У респираторном центру смештено је шест пацијената, два су на респиратору. У протекла 24 часа примљена су дваа и отпуштен један пацијент. На жалост, један пацијент је преминуо, Ч.Р. (1929) из Чачка (позитиван). Од 41 узорка из Чачка позитивно […]

БЕБЕЕ
Aktuelno Društvo Zdravstvo

ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

Фото: Бус плус продукција
Društvo Grad Kultura

Уметност мурала – поглед са точкова

G. D.

Уметност мурала – поглед са точкова У Чачку, граду мурала, има више од 100 дела уличне уметности. Програм који Градска библиотека Чачак реализује у сарадњи са ДУК-ом обухватиће причу о некима од њих као својеврсни поглед са точкова на одабране зидне слике. Превозно средство за овај догађај је ваш бицикл. Бициклистичка тура креће у уторак, […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.