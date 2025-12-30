Прогноза времена за 31. децембар

(Извор: РХМЗ, РТС)

Фото: Милан Чакајац

Облачно и осетно хладније, а само ће пре подне на северу бити претежно сунчано. Провејавање слабог снега очекује се повремено на планинама источне Србије. Ветар слаб и умерен, средином дана и јак западни и северозападни.

Најнижа температура од -10 до -2 °С, а највиша дневна од -1 до 2 °С. Упозорење: У новогодишњој ноћи облачно уз слаб и умерен мраз, понегде у Војводини и уз провејавање слабог снега, температура од -4 до -1 °С, на југу земље хладније, око -7 °С.