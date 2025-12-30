Grad

НОВОГОДИШЊА И БОЖИЋНА ЧЕСТИТКА

НОВОГОДИШЊА И БОЖИЋНА ЧЕСТИТКА заменика градоначелника Чачка Владана Милића

Драге суграђанке и суграђани,

Срећни вам новогодишњи и божићни празници. Нека вам Нова година донесе здравље, мир и личну и породичну срећу и успех.

Годину коју остављамо иза себе обележили су бројни изазови, али и значајни резултати које смо постигли заједничким радом, одговорношћу и солидарношћу. Захваљујем свим суграђанима на поверењу, стрпљењу и доприносу развоју нашег града.

Желим вам да празнике проведете у миру, окружени породицом и пријатељима.

