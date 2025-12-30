ДОДЕЉЕНИ ЛАПТОПОВИ НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ

У оквиру Програма оснаживања Рома и Ромкиња за 2025. годину, у сали Скупштине града данас је додељено десет лаптоп рачунара најбољим ученицима основних и средњих школа ромске популације за протеклу школску годину. Реч је о седам основаца и три средњошколца.
– Лаптопови су финансирани из буџета Града Чачка и представљају помоћ и подстицај ромској популацији, са посебним акцентом на подршку образовању деце и младих. Друга мера помоћи ромским заједницама јесте додела књига свим основним и средњим школама које ће они поделити ученицима ромскe популације. Поделили смо пакете помоћи за породице, односно, беби пакете за најмлађе чланове и на тај начин локална самоуправа подстиче развој ромских заједница и тако показујемо да смо сви исти – рекао је Милош Теофиловић, помоћник градоначелника и додао да је планирао да у наредној години буде обезбеђено више средстaва за ромске породице.
Град Чачак кроз разне видове подршке помаже ромску популацију и њихов статус у друштву.
– Ово је начин да покажемо свој деци да учењем могу да постигну много, да остваре своје циљеве и снове. Заједно ћемо се борити, педагошки асистент их је упутио на прави пут, да заједничким снагама дођемо до тога да будемо равноправни и да се боримо за бољу будућност и своја права. Данас без школе не можемо ништа, баш зато желимо да наша деца превазиђу те предрасуде и да дамо стимулацију новим генерацијама, да имамо успешне Роме који ће представљати наш град у најбољем светлу – рекао је Градимир Радосављевић, координатор за за ромска питања.
– Ове године завршила сам Медицинску школу, смер акушерска сестра, техничар, сада сам уписала преквалификацију јер желим да завршим општи смер. Било је тешко, али сам имала циљ и трудила сам се. Захвална сам свима коју су финансирали овај пројекат – рекла је Анастазија Митровић.
Овај програм Град Чачак спроводи у сарадњи са Европском унијом и Сталном конференцијом градова и општина.
В. Ј.