ДОДЕЉЕНИ ЛАПТОПОВИ НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ

Jutros je počela podela 7.000 paketa penzionerima čija su primanja do 15.000 dinara, a taj posao je poveren volonterima iz 11 centara. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović, izjavio je da je pakete piomoći Grad Čačak obezvbedio uz pomoć privrednika. – Ove pakete će uglavnom dobiti poljoprivredni penzioneri, koji imaju primanja do 15.000 dinara – rekao je […]

