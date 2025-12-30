МАЛИ КОНЦЕРТ ПОРОДИЦЕ АНЂЕЛКОВИЋ У ЧАЧКУ

KONKURS ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU PRODUŽEN DO 30. JULA! Još nije kasno – konkuriši za 10.000 evra podrške svom biznisu! Rok za podnošenje Zahteva za dodelu bespovratnih sredstava nezaposlenim ženama produžen je za još 15 dana i traje do 30. jula 2021. Sve informacije o uslovima učešća, potrebnoj dokumentaciji za konkurisanje i načinu prijavljivanja pročitajte […]

