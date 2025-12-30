Grad

МАЛИ КОНЦЕРТ ПОРОДИЦЕ АНЂЕЛКОВИЋ У ЧАЧКУ

Z. Ј. Komentara (0)

Отац Данило, мајка Александра и осмогодишња Калина. Док је изузетно даровити трио изводио најпознатија класична дела, најмлађа Миленија је спавала у дечјим колицима. Чачане одушевили и музика и призор…

– Породични наступ је посебан, другачији. Имам две старије ћерке из првог брака, Лану и Софију и са њима сам раније свирао на јавним местима. Долазили смо и у Чачак више пута. Оне су одрасле свирајући на улицама и трговима и сада студирају виолу и клавир – каже Данило Анђелковић, улични свирач, професор виолине.

Као и њене старије сестре, концерте на отвореном, са мамом и татом, свира и Калина. Када су заједно, немогуће је равнодушно проћи поред њих. Тако је било ових дана на Градском шеталишту у Чачку. Привукли су пажњу и њихов породични склад и музика коју су изводили. У читав призор уклопио се и сунчан дан и најмлађа Миленија, неизоставна подршка родитељима и сестри. Иако се нису нису дуго задржали, Анђелковићи су у наш град донели неки нови дах.

Slične Vesti

ЦРКВА, ФОТО: МИМА ЗИНДОВИЋ
Društvo Grad

СУТРА је јесењи Крстовдан – верници посте на дан када је пронађен Часни крст

G. D.

ИЗВОР: РТС У календару Српске православне цркве сутра се прославља јесењи Крстовдан, дан када је царица Јелена пронашла крст на којем је разапет Исус Христ. Верници се током тога дана придржавају поста, а бере се и посвећује босиљак. Према предању, 326. године царица Јелена, мајка цара Константина, пронашла је крст када је отишла у Палестину […]
Grad Kultura

МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ

G. D.

МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ ПЕТАК, 30. АВГУСТ Сви изложбени простори КЦ Чачак у 19,00 Организација: Удружење Платформа за промоцију уметности мултиоригинала, Бијенале графике и Културни центар Чачак
Grad

KONKURS ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU PRODUŽEN DO 30. JULA!

G. D.

KONKURS ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU PRODUŽEN DO 30. JULA! Još nije kasno – konkuriši za 10.000 evra podrške svom biznisu! Rok za podnošenje Zahteva za dodelu bespovratnih sredstava nezaposlenim ženama produžen je za još 15 dana i traje do 30. jula 2021. Sve informacije o uslovima učešća, potrebnoj dokumentaciji za konkurisanje i načinu prijavljivanja pročitajte […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.