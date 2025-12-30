МАЛИ КОНЦЕРТ ПОРОДИЦЕ АНЂЕЛКОВИЋ У ЧАЧКУ

Отац Данило, мајка Александра и осмогодишња Калина. Док је изузетно даровити трио изводио најпознатија класична дела, најмлађа Миленија је спавала у дечјим колицима. Чачане одушевили и музика и призор…
– Породични наступ је посебан, другачији. Имам две старије ћерке из првог брака, Лану и Софију и са њима сам раније свирао на јавним местима. Долазили смо и у Чачак више пута. Оне су одрасле свирајући на улицама и трговима и сада студирају виолу и клавир – каже Данило Анђелковић, улични свирач, професор виолине.
Као и њене старије сестре, концерте на отвореном, са мамом и татом, свира и Калина. Када су заједно, немогуће је равнодушно проћи поред њих. Тако је било ових дана на Градском шеталишту у Чачку. Привукли су пажњу и њихов породични склад и музика коју су изводили. У читав призор уклопио се и сунчан дан и најмлађа Миленија, неизоставна подршка родитељима и сестри. Иако се нису нису дуго задржали, Анђелковићи су у наш град донели неки нови дах.