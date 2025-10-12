Облачно, температура до 21 степен

Dobro jutro Čačani, odakle god da ste! Možda bi tako nekako danas glasio pozdrav čuvenog Duška Radovića, koji se godinama oglašavao na talasima „Studija B“ sa poslednjeg sprata „Beograđanke“, pozdravljajući svoje sugrađane. Razmišljam, kako bi danas taj vickasti satiričar, po ocu Čačanin, po izvodu iz matične knjige rođenih Nišlija, koji je po sopstvenim rečima zentao […]

