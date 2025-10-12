јесен, Фото: Слободан Симеуновић
Društvo

Облачно, температура до 21 степен

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС, РХМЗ

Облачно, температура до 21 степен

На северу Србије и у Неготинској Крајини биће променљиво облачно са дужим сунчаним интервалима, док ће у осталим крајевима бити умерено до потпуно облачно. Слаба краткотрајна киша очекује се тек понегде у Поморављу, на југозападу и југоистоку Србије.

јесен, Фото: Слободан Симеуновић
Фото: Слободан Симеуновић

Ветар ће бити слаб и умерен, на истоку и јак, западни и северозападни, док ће се најнижа температура кретати од седам до 13 степени, а највиша од 17 до 21 степен.

У Београду ће бити променљиво време, уз смену сунчаних и облачних интервала и ветром слабим и умереним, западним и северозападним. Најнижа температура биће око 11 степени, а највиша око 19 степени.

Прогноза за наредне дане

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 19. октобра, очекује се променљиво облачно и у већини места суво време.

Слаба краткотрајна киша очекује се тек понегде у брдско-планинским пределима, док ће у петак крајем дана на југозападу, а у суботу и у централним, јужним и источним крајевима доћи до јачег наоблачења с кишом и локалним пљусковима.

Почетком седмице највиша температура биће од 17 до 20 степени, од уторка ће бити свежије, а у другој половини седмице и уз хладна јутра.

Реуматски болови и нерасположење код метеоропата

Очекивана биометеоролошка ситуација изазиваће уобичајене тегобе код већине хроничних болесника.

Опрез се саветује особама са повишеним крвним притиском. Од метеоропатских реакција могући су реуматски болови и нерасположење.

Препоручује се повећана концентрација свим учесницима у саобраћају.

Slične Vesti
Društvo Zdravstvo

На ковид одељењу 32 пацијента

G. D.

На ковид одељењу Опште болнице Чачак хоспитализована су 32 пацијента.  У респираторном центру смештено је пет пацијената, три су прикључена на респиратор. У протекла 24 часапримљена су два, а отпуштена четири пацијента.Хоспитализоване су три Covid позитивне породиље на одељењу Гинекологије.Од 549 узорака из Чачка позитивних је 245, из Горњег Милановца од 208 узорака позитивних је 126, из […]
Društvo

NOSTALGIJA

I. М.

Dobro jutro Čačani, odakle god da ste! Možda bi tako nekako danas glasio pozdrav čuvenog Duška Radovića, koji se godinama oglašavao na talasima „Studija B“ sa poslednjeg sprata „Beograđanke“, pozdravljajući svoje sugrađane. Razmišljam, kako bi danas taj vickasti satiričar, po ocu Čačanin, po izvodu iz matične knjige rođenih Nišlija, koji je po sopstvenim rečima zentao […]
Društvo

„ЏАБА КРЕЧЕЊЕ!“ – КОМУНАЛАЦ“ ОЧИСТИО ДИВЉУ ДЕПОНИЈУ У БЛИЗИНИ ГОРЊЕ ТРЕПЧЕ, АЛИ…

vesna

Све се, поновило, као по старом сценарију. Само што су 30. маја, по решењу Комуналне инспекције, радници ЈКП „Комуналац“ уклонили дивљу депонију у Горњој Трепчи, недалеко од саме бање, није прошло ни неколико дана, а ту је опет био исти призор! Можда још и гори, како је то констатовала наша читатељка која нам је послала […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.