ОДИГРАТИ БОРБЕНО, ПА ШТА БУДЕ

Након одличне игре и важне победе на “СЦ Дербијем” у Подгорици, екипа “Борац Моцарта” ће у вечарас, 12. октобра, од 18 сати у дворани СЦ “Младост” крај Мораве одиграти меч другог кола АдмиралБет АБА 1 лиге против “Дубаиа”. Иако су гости у петак играли у Атини, где их је у трећем колу Евролиге савладао “Олимпијакос”, то се сигурно неће битније одразити на њихов наступ у Чачку, упозорава тренер домаћина Саша Оцокољић.

Саша Оцокољић, ФОТО: Лејча

– У свом саставу имају 18 одличних играча и без обзира којих 12 ће нам се супротставити биће физички доминантнији – реалан је Оцокољић.

Победа остварена на отварању овогодишње сезоне имала је и своју цену, тако да кадровска ситуација у редовима чачанског абаједанлигаша није најсјајнија.

– На повреду се жале Јошило (леђа) и Димец (зглоб). Они ће у овом дуелу наступити, али практично без тренинга. Оно што много више брине је ситуација са здравственим стањем Ускоковића, јер ће морати на дужу паузу – изјавио је Оцокољић.

Без обзира на овакву ситуацију, тренер црвено-белих најављује максималну борбеност својих играча који желе да се пред чачанском публиком представе у што бољем светлу.

В. Д.

