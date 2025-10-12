ОДИГРАТИ БОРБЕНО, ПА ШТА БУДЕ

Na Prvenstvu Balkana koje je održano proteklog vikenda u Trebinju, biciklista Borca Marko Danilović osvojio je drugo mesto u seniorskoj konkurenciji, dok je masters Miroslav Bogdanović u kategoriji takmičara preko 50 godina osvojio šampionsku titulu. Prvenstvo Balkana u drumskom biciklizmu održano je u Trebinju 12. i 13. oktobra za sve uzrasne kategorije. U sastavu Reprezentacije […]

