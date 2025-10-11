ОДРЖАНА ДВА МИРНА ПРОТЕСТА

У Чачку су данас одржана два протеста на Градском тргу. У 16.30 испред Гимназије почео је протест у организацији грађана Чачка у блокади, студената и матураната. Око сат времена касније испред Културног центра окупиле су се присталице Српске напредне стране и грађани који су против блокада.
Неформална група грађана, студенти и матуранти окупили су се како би пружили подршку својим колегама са Приштинског универзитета са седиштем у Косовској Митровици, као и српском народу на Косову и Метохији, где се сутра одржавају локални избори.
Са друге стране, грађани који су против блокада предвођени градским челницима и присталицама Српске напредне стране, носећи заставе Републике Србије прошетали су од Културног центра до кружног тога код кафане „Цар Лазар“. Њихова шетња праћена скандирањима „Косове је срце Србије“ и „Ацо Србине“, како су претходно најавили била је подршка Србима из јужне српске покрајине, али и прилика да се каже стоп насиљу и медијском линчу и проволацијама које су, пре свега, усмерене на жене.
Јаке снаге жандармерије и полиције обезбеђивале су данашње скупове који су прошли без инцидената.
В. Ј.