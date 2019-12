OD ČAČKA DO BEOGRADA AUTOPUTEM, OTVORENA DEONICA SURČIN – OBRENOVAC

Svečanošću kod petlje Surčin svečano je otvorena deonica auto-puta “Miloš Veliki” od Surčina do Obrenovca dužine 17,6 kilometara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima na završenom kompletnom auto-putu od Beograda do Čačka, i poručio da će izgrađeni putevi omogućiti bolju budućnost Srbije, nove investicije i nove fabrike.

MNA/MGSI/Mileta Mirčetić

“Od danas su Beograd i Čačak bliži jedan drugom, i sva mesta između njih, nekad se putovalo dva i po sata od Beograda do Čačka, a od danas se putuje sat vremena”, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, putevi donose budućnost i to je nešto što će da preporodi Centralnu i Zapadnu Srbiju.

“Danas su ljudi iz Beograda i Čačka odlučili da krenu jedni ka drugima, postali bliži a sa njima i svi gradovi i mesta koja se nalaze uz auto-put”, rekao je predsednik.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, rekla je da je izgradnjom auto-puta Surčin-Obrenovac auto-put “Miloš Veliki” doveden na pet minuta od Beograda.

“Sa izgrađenih 350 kilometara auto-puta, više od 500 kilometara rehabilitovanih pruga, pokazali smo da u Srbiji ništa više nije daleko. Ovaj auto-put nije samo veza koja spaja Obrenovac, Ub, Lajkovac, Ljig i druga mesta u zapadnoj Srbiji, on nije samo veza koja pomaže privredi. Ovaj auto-put je deo naše istorije koja nas podseća da smo uvek, ma koliko bilo teško, bili kadri i sposobni za velika dela”, istakla je Mihajlović.

Ona je dodala da se danas ovaj auto-put predaje na korišćenje građanima Srbije.



Član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, rekao je da auto-put koji se danas otvara omogućava bolju vezu Srbije i sa Republikom Srpskom, kao i da je Srbija pokazala da je zemlja koja se najbrže razvija u regionu.

Ambasadorka Kine u Srbiji, Čen Bo, izjavila je da je auto-put Surčin-Obrenovac važan za razvoj Srbije i za saradnju Srbije i Kine.

Ona je dodala da je Srbija postigla velike rezultate u oblasti infrastrukture, čemu su svoj doprinos dale i kineske kompanije, kao i da je saradnja u infrastrukturi važan deo odnosa Srbije i Kine i važan sadržaj inicijative “Jedan pojas, jedan put”.

Džang Sjaojuen, direktor kompanije CCCC/CRBC u Srbiji, koja je gradila auto-put Surčin-Obrenovac, zahvalio je predsedniku Srbije, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i svim partnerima ne podršci tokom čitave realizacije projekta, kao i srpskim i kineskim radnicima koji su doprineli da auto-put bude uspešno završen i pušten u saobraćaj.

Otvaranju auto-puta prisustvovali su premijerka Ana Brnabić, ministri u Vladi Srbije, predstavnici gradova i opština, preduzeća i radnici koji su učestvovali u izgradnji auto-puta i veliki broj građana.

Deonica Surčin-Obrenovac je prva deonica auto-puta E 763 Beograd-južni Jadran, dužine 17,6 kilometara. Vrednost projekta je 208 miliona evra.

Glavni izvođač radova je kineska kompanija China Communications Construction Company (CCCC).

Radovi su započeti 5. maja 2017. godine, a završeni su pre ugovorenog roka, koji je bio 5. januar 2020. godine.

Pored trase puta sa kompletnom infrastrukturom, projekat uključuje i most preko Save i Kolubare, vijadukt preko železničke pruge Ostružnica-Batajnica, kao i dve petlje Surčin i Obrenovac.

U sastavu deonice se nalazi most preko reka Save i Kolubare dužine 1.581 metar, kao i još 11 mostova, ukupne dužine 1.167 metara.

Deo auto-puta su i dve petlje – Surčin i Obrenovac. Petlja Surčin povezuje novu trasu auto-puta sa obilaznicom oko Beograda, odnosno sa budućim putem od Novog Beograda do Surčina, dok se na petlji Obrenovac novi auto-put povezuje sa već izgrađenom trasom auto-puta „Miloš Veliki“ od Obrenovca do Ljiga. Do petlje Surčin, dok se ne izgradi veza Novi Beograd – Surčin, moći će da se dođe isključenjem sa auto-puta Beograd–Zagreb posle beogradskog aerodroma (pravac ka Ostružničkom mostu) iz pravca centra Beograda, preko Banovog brda i Ostružnice (pravac preko Ostružničkog mosta prema Surčinu).

Deonica Surčin-Obrenovac isključena je iz sistema naplate putarine. Nakon otvaranja deonice od Surčina do Obrenovca i dalje će funkcionisati zatvoreni sistem naplate putarine po pređenom kilometru, sa šest naplatnih stanica: čeonim u Obrenovcu i Preljini i bočnim na Ubu, u Lajkovcu, Ljigu i Takovu.

Zajedno sa završenim deonicama (Obrenovac-Ub, Ub-Lajkovac, Lajkovac-Ljig i Ljig-Preljina), ostvariće se neprekidan pun profil auto-puta od Beograda do Preljine ukupne dužine 120 kilometara.

Izvor: MNA