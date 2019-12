SVEČANA SEDNICA POVODOM DANA GRADA (FOTO)

Čačak je srećan i uređen grad, ali želimo i dalje da se razvijamo na dobrobit naših građana, izjavio je danas gradonačelnik Milun Todorović na svečanoj sednici povodom Dana grada.

“Želimo nove vrtiće, škole, fakultete, bulevare, saobraćajnica na seoskom i gradskom području, da se razvijamo”, poručio je Todorović.

On je istakao da će Čačak za nekoliko godina biti treće saobraćajno čvorište u Srbiji, posle Beograda i Niša.

“Juče smo imali let iz Lađevaca, danas se otvara deonica auto-puta od Surčina do Obrenovca i sada ćemo od Čačak do Beograda stizati za 55 minuta. Želimo da budemo odgovorni, vrendi, da radimo u interesu za pokoljenja koja dolaze”, naveo je Todorović.

Todorović je rekao da smo miroljubivi i otvoreni za saradnju sa svima, Evropskom unijom, Rusjom, Kinom i drugim zemljama.

“To ne bismo mogli da nije velike odgovornosti predsendika Republike i Vlade Srbije”, rekao je on.

Todorović se zahvalio stranim kompanijama na dosadašnje ulaganju u Čačak, ali i domaćim koji su “naša žila kucavica”, dodajući da je najvažnije otvarati nova radna mesta.

Predsednik Skupštine grada Igor Trifunović, istakao da Čačak već 611 godina ponosno nosi ovo ime.

“Čačani su vredni marljivi ljudi, a generacije su od malog naselja uspele da izgrade savremeni grad na raskršču puteva. Naš grad postao je kvalitetno i prijatno mesto za život”, rekao je on.

Prema njegovim rečima, ovaj Dan grada protiče u znaku novoizgrađene infrastrukture.

“Svoju budućnost gradimo, a naša stvarnost su aerodrom Morava, auto-put Miloš Veliki, bulevar vojvode Radomira Putnika. Budućnost vidimo i u novim industrijskim zonama, radnim mestima”, naveo je Trifunović.

Na svečanoj sednici šefu Delegacije Evropske unije u Srbiji Semu Fabriciu, Todorović je uručio zahvalnicu.

“Srbije je na putu da postane član Evropske unije (EU), a mi smo (EU) prvi trgovinski partner, investitor i donator. Uveliko radimo za bolju budućnost Srbiju”, poručio je Fabrici, koji je na kraju govora prisutne pozdravio na italijanskom.

Decembarska nagrada grada Čačka, kao jedno od najviših priznanja, ove godine je dodeljena Osnovnoj školi “Tatomir Anđelić” iz Mrčajevaca, Centru za socijalni rad, kao i književnik Milutin Mića Milovanović.

Obraćajući se prisutnika, jedan od dobitnika nagrade Milovanović, istakao je da Čačak ima duši i veliko srce, da svakog prima raširenih ruku i da nikog ne ostavla bez nade.

Izvor: MNA