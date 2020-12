Od sledeće godine nova pravila za penzionisanje

Filijale Penzijskog fonda, prvi put 31. decembra neće raditi produženo. Nova pravila važe za žene koje će za starosnu penziju raditi dva meseca duže, pomera se i donja granica za prevremeno penzonisanje oba pola, prenosi RTS.



Zaposleni su sada spremniji da čekaju godine za penzinisanje bez kaznenih poena – žene će od 1. janura to moći sa 63 godine i 2 meseca, dok za muškarce ostaje po starom. Međutim, ni u prevremenu penziju žene od 1. janura neće moći pre 58 godina i četiri meseca života i 39 godina i četiri meseca staža. Muškarci sa 59 godina starosti i 40 staža.

Podsetimo, sve do 2002. godine žene su u penziju išle sa 55 godina. Gotovo deceniju i po, uz nekoliko izmena zakona ta granica se stalno pomera. Poslednjih za po 6 meseci. Sada je to usporeno pa ćemo uz dva meseca godišnje, tek 2032. imati penzionerke koje će morati da rade do 65. godine. Sada to čine samo ukoliko žele.



Poslednjih godina blago se smanjuje broj penzinera, sada ih je oko milion 690 hiljada, 65 odsto njih su u starosnoj penziji, opada broj poljoprivrednih i invalidskih penzionera.

Izvor: RTS