OD SUTRA KREĆE 17. “KARUSEL”

Festival ambijentalne i etno muzike “Karusel“, ove godine pod sloganom “Pogled u bolju budućnost“, biće održan od 28. jula do 12. avgusta.

Plakat Festivala „Karusel 2025“ (mr Vesna Ilić Darijević i Đorđe Ilić)

Publika će moći da pogleda ukupno 11 koncerata koji će biti realizovani u četiri koncertna dana.

Već u ponedeljak i utorak, 28. i 29. jula, kreće prvi deo 17. po redu “Karusela”. Koncerti će, zbog prognoziranih nepovoljnih vremenskih uslova, biti održani u Velikoj sali Kulturnog centra Čačak, umesto u Amfiteatru Umetničke galerije “Nadežda Petrović“ , kako je prvobitno planirano.

Objavljena je i satnica koncerata za sutra i prekosutra.

PONEDELJAK, 28. JUL

-VEDAN KOLOD (Rusija), 20 h

-TRIO DENISE DANTAS (Brazil), 21 h

-VEJA (Pazin, Hrvatska), 22 h

UTORAK, 29. JUL:

-TO MUCH OF SUCH (Novi Sad), 20 h

Specijalni gost: perkusionista Aleksandar Alempijević

-ON TOUR (Beograd), 21 h

Specijalni gost: Nenad Marić – KRALJ ČAČKA, 21 h

Sedam dana posle prve dve večeri, u ponedeljak i utorak, 4. i 5. avgusta, “Karusel” se seli na takođe “domaći” teren – Atrijum Kulturnog centra.

Muzička radionica „Gitara na sto načina“, koju vodi gitarista Kosta Jovanović, biće realizovana od 30. jula do 1. avgusta, od 19 do 20:30 h, u Galeriji Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“.

DRUM ROOM radionica za perkusije, koju vodi Aleksandar Alempijević, planirana je od 6. do 8. avgusta, u dvorištu Gradske biblioteke, od 19 do 20:30 časova.

Pokrovitelj Festivala ambijentalne i etno muzike “Karusel“ je Grad Čačak, a organizarori Asocijacija za umetnost i kulturu ,,Karusel” i Turistička organizacija Čačak. Umetnički direktor Festivala je Dušan Darijević.

U nastavku teksta objavljujemo kompletan program Festivala.