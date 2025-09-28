Sport

ОДРЖАН 7. „ЧАЧАНСКИ ПОЛУМАРАТОН“

Више од 800 учесника и идеални временски услови обележили су овогодишњи „Чачански полумаратон“, седми по реду.

Данас, 28. септембра, тркачи из свих делова Србије надметали су се у полумартонској трци (21,1 км), фртаљмаратону (19,55 км) и трци задовољства (5,275 км).

У главној дисциплини, полумаратону, у женској конкуренцији најбржа је била Ивана Живковић из Ченте, другопласирана је Београђанка Нора Тркља Боца, док се на треће место пласирала Милица Веланац из Крагујевца.

Код мушкараца, прво место освојио је Никола Мијаиловић из Новог Пазара, за њим су циљну линију прошли ученици чувене Оливере Јефтић Стенли Кипруто и Саша Миљковић, чланови ужичке „Младости“.

Комплетан извештај са трке и резултатима у осталим дисциплинама биће објављен у наредном броју „Чачанског гласа“.

