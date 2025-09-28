Електродистрибуција: Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 29. септембар
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у понедељак, 29. 09. 2025. године, у временском интервалу од 8:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Качулицама који се напајају из ТС Сушара.
Од 09:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи на раскрсници Ломине и Мутапове улице због прикључења на електричну мрежу нове стамбене зграде.