ЛУСТЕР 3
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 29. септембар

G. D. Komentara (0)

Електродистрибуција: Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 29. септембар 

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у понедељак, 29. 09. 2025. године, у временском интервалу од 8:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Качулицама који се напајају из ТС Сушара.

Од 09:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи на раскрсници Ломине и Мутапове улице због прикључења на електричну мрежу нове стамбене зграде.

Slične Vesti
Društvo Grad Kultura Zabava

ПРЕМИЈЕРНО „ШЕЋЕРНО КРАЉЕВСТВО“ У ДОМУ КУЛТУРЕ

vladecaglas

У ПЕТАК, 2. СЕПТЕМБРА ОДРЖАЋЕ СЕ ПРЕДСТАВА „ШЕЋЕРНО КРАЉЕВСТВО“. У питању је премијера нове позоришне представе за децу Глумачке радионице Дома културе Чачак. Шта ће малишани погледати? Када у краљевству слаткиша велика краљица престане да жели да буде краљица, а сви други становници слатке палате имају своје жеље, настаће збрка. Хоће ли зликовци покварити сласт? […]

пролеће
Društvo

Претежно сунчано и топлије, температура до 19 степени

G. D.

ИЗВОР:РТС После јутарњег мраза, током дана претежно сунчано и топлије. Највиша температура до 19 степени. Током вечери постепено наоблачење са северозапада. У Србији ће данас бити претежно сунчано и топлије време, дуваће слаб до умерен северозападни ветар, на истоку Србије и у планинским пределима средином дана повремено и јак. Претежно сунчано и топлије, температура до […]

бебе 4
Društvo

ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.