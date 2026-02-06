ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПЧЕЛАРА „ЧАЧАК“
ОМАСОВЉЕЊЕ ЧЛАНСТВА И ДАЉЕ ГЛАВНИ ЗАДАТАК
На редовној Скупштини Удружења пчелара „Чачак“, одржаној у недељу, 1. фебруара, поднет је извештај о прошлогодишњем раду и усвојен, између осталог, и нови план рада, у коме су детаљно наведене све активности Удружења које ће бити спроведене у 2026. години. На заседању Скупштине је проф. др Светомиру Стаменковићу уручена диплома за изузетан допринос развоју пчеларства у чачанском крају, чиме му је додељена титула „Почасног председника Удружења пчелара Чачак“.
Осим узвратних посета колегама у другим градовима и земљама у региону, током ове године планирана су и бројна предавања посвећена доброј пчеларској пракси, на којима ће пчелари добити мноштво корисних савета које могу да примене на својим пчелињацима. Предавањима ће бити обухваћени и све наглашенији климатски изазови који наносе велике штете пчеларској производњи, како би се пронашла адекватна решења у циљу очувања пчела и унапређења пчеларства у чачанском крају.
– И ова година ће бити обележена организовањем бројних предавања, којима ће бити обухваћене најактуелније теме у области пчеларства, јер се испоставило да је у условима све већих климатских изазова и те како потребно да се нађу прави одговори и решења за све недомице пчелара, а то се најбоље постиже едукацијом и разменом искустава. Такође, и у овој години ћемо интензивно радити на анимирању младих људи да се заинтересују за пчеларство и учлане у наше удружење и то ће нам бити примарни циљ. И даље ћемо практиковати да новим члановима обезбедимо одређену подршку у заснивању пчелињака, као што смо то чинили и до сада, мада се не можемо похвалити да је 2025. била толико успешна када је реч о омасовљивању чланства, јер смо, уместо планираног пријема нових чланова, чему смо се посебно радовали, само успели да у наше редове вратимо поједине пчеларе који су претходних година, а посебно у периоду короне, напустили Удружење. Ипак, и то је за нас изузетно значајан напредак. Надам се да ћемо ове године у свему томе бити далеко успешнији. Наша врата су отворена за све оне који желе да нам се прикључе, а ми ћемо се потрудити да им својим искуством и знањем олакшамо прве кораке у пчеларству – истиче Драгољуб Стефановић, председник Удружења пчелара „Чачак“.
Друштво пчелара „Чачак“ је, сасвим очигледно, у 2026. годину ушло са великом дозом оптимизма, јер временске прилике током ове зиме, бар је тако било до сада, наговештавају да се пчеларима „смеши“ једна берићетнија сезона. Како истичу у Удружењу, уколико не дође до неких већих изненађења што се тиче временских прилика у марту или априлу, могло би се десити да након четири лоше године пчелари уђу у једну добру сезону са много бољим приносима меда по кошници.
– Радили смо и прошле године добро, мада смо имали лошу сезону. Задовољан сам, јер смо успели да реализује бројне активности. Угостили смо колеге из Бања Луке. Посетили су нас и пчелари из Републике Чешке. Били смо им добри домаћини, организовали смо за њих посете најбољим пчелињацима у нашем крају, а потрудили смо се и да им покажемоЧачак, Овчар Бању, наше манастире и друге културно-историјске споменике. У априлу планирамо да организујемо узвратну посету пчеларима Републике Српске. Позвани смо на дводневни семинар посвећен пчеларству, који се организује у Бања Луци. Покушавамо да ово путовање реализујемо заједно са пчеларима из Ариља како бисмо могли да напунимо аутобус, а надамо се и да ће нам локална самоуправа помоћи да покријемо трошкове превоза. Све остало ће наши пчелари сносити сами, свако за себе – објашњава Стефановић и додаје да ће током ове године Удружење за своје чланове организовати и нека друга путовања, која ће, свакако, бити веома поучна и корисна за овдашњу пчеларску праксу.
Након завршетка Скупштине, организовано је предавање за пчеларе, којим су обухваћене најактуелније теме у области пчеларске праксе.
Удружење пчелара „Чачак“ има око 120 чланова. Очекује се да ће их до краја ове године бити још више, јер се напорни рад и упорност увек исплате, а сасвим је јасно да ни једно, ни друго не мањка када је реч о овом удружењу.
В. С.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ
Председник Удружења пчелара „Чачак“ Драгољуб Стефановић обавештава пчеларе да ће секретарица Удружења у фебруару, марту и априлу радити само сваког четвртка и то у периоду од 17 до 19 часова, док ће од маја до септембра бити у просторијама Удружења само једном месечно и то опет четвртком у истом поподневном термину.
– С обзиром на то да ће пчелари са почетком нове сезоне много више времена проводити на пчелињацима, одлучили смо да са тим ускладимо и рад секретарице Удружења. У данима када секретарица не ради, сви пчелари, било шта да им треба, могу да се обрате мени и ја ћу након њихових позива долазити у просторије Удружења да разрешавамо заједно све што је неопходно – каже Стефановић.
ЧЕТВРТКОМ ДЕБАТНИ КЛУБ
Сваког четвртка у просторијама Удружења, у Улици цара Лазара бр. 33, организује се дебатни клуб, намењен размени искустава пчелара, где се на најбољи начин долази до најбољих решења које треба примењивати у пчеларској пракси.
Дебатни клуб почиње у 17 часова.