У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ЧАЧКУ ОДРЖАНИ „ДАНИ ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋА“
У оквиру традиционалне манифестације „Дани др Драгише Мишовића“, коју је прошлог викенда у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ организовало Српско лекарско друштво – Подружница Чачак, одржано је више стручних предавања, панел дискусија и презентација везаних за најактуелније теме у медицинској пракси. Циљ овог стручног скупа је да окупи истакнуте стручњаке из различитих области медицине ради размене знања, искустава и промоције стручно-научног рада. На свечаном отварању манифестације уручене су почасне Повеље захвалности заслужним Чачанима који су пружили велики допринос здравству Србије и Чачка: проф. др Ивану Јовановићу, гастроентерохепатологу („Еуромедик“, Београд), мр сци. мед. Ненаду Јаковљевићу, васкуларном хирургу (Клинички центар Србије) и прим. др Нади Лазовић, специјалисти за плућне болести и туберкулозу.
„Дани др Драгише Мишовића“ је манифестација која годинама уназад окупља врхунске стручњаке, који су пружили значајан допринос развоју здравства у нашем граду и читавој Србији. Како је истакао прим. др Иван Костић, председник Српског лекарског друштва – Подружнице у Чачку, град на Морави више деценија негује сјајну праксу организовања „Дана др Драгише Мишовића“, посвећених развоју здравства и добрих медицинских услуга које се пружају нашим грађанима, а уједно и лекарима Чачанима – професорима и доцентима који су својим посвећеним и самопрегорним радом дали велики допринос различитим областима медицине.
– Као и претходних година, циљ манифестације је да окупи истакнуте стручњаке из различитих области медицине у циљу размене знања, искустава, као и промоције стручно-научног рада. Програм обухвата стручна предавања, панел дискусије и презентације актуелних тема из медицинске праксе, међу којима су овога пута и две изузетно велике, IBD имунотерапија и периферне артеријске и венске болести екстремитета. Имамо и једну нову област, која носи име „Функционална медицина“, тако да настављамо нашу добру праксу посвећену унапређењу свих здравствених услуга и лечења грађана нашег града – истакао је прим. др Иван Костић.
Прим. др Нада Лазовић је подсетила на напоре који су уложени у протеклом периоду да се очувају „Дани др Драгише Мишовића“, јер ова манифестација има изузетан значај за Чачак и читаву Србију.
– Протеклих деценија смо се трудили да у нашем Чачку сачувамо и редовно одржавамо ову манифестацију. Она је у ранијем периоду мењала своје име, али се у последњих двадесетак година усталио назив „Дани др Драгише Мишовића“, у знак сећања на нашег великог хуманисту, и мени је велика част што сам 18 година била на челу Српског лекарског друштва, Подружнице у Чачку и што сам имала прилику да организујем овај престижни стручни скуп. Окупити уважене професоре са различитих страна на једном месту и у истом термину није био нимало лак задатак, али нам је то увек представљало велико задовољство, јер су нам се редовно одазивали и увек показивали спремност да буду на услузи и нама и нашим пацијентима. Увек смо се руководили тиме да ћемо на овом нашем стручном скупу чути нешто ново, разменити искуства, обновити и нешто старо, као и наша познанства и пријатељства. И заиста, „Дани др Драгише Мишовића“ су нешто посебно, што обележава наш град – рекла је о овој престижној чачанској манифестацији прим. др Нада Лазовић.
На свечаном отварању манифестације, почасне Повеље захвалности Српског лекарског друштва, Подружнице у Чачку, заслужним Чачанима који су пружили велики допринос здравству Србије и Чачка – проф. др Ивану Јовановићу, гастроентерохепатологу, др Ненаду Јаковљевићу, васкуларном хирургу и прим. др Нади Лазовић, специјалисти за плућне болести и туберкулозу, уручио је прим. др Иван Костић. Сви добитници Повеље захвалности били су видно дирнути, јер увек највеће емоције буде баш признања која се добијају у свом граду.
– Тешко је зауставити сузе и не замислити се над једним оваквим признањем. Откад сам отишао из Чачка, трудио сам се да никад не прекидам везе са својим градом. Моја породица је живела овде и увек се радујем када се враћам у Чачак. Обузимају ме јако велике емоције, овде сам имао свој први јавни час када сам завршио Музичку школу… Шта да вам кажем, хвала вам! Надам се да ћемо успешно сарађивати и даље и немојте да обраћате пажњу на то што сам ја у приватној пракси, јер увек ћу бити ту за вас, као и до сада – рекао је веома емотивно проф. др Јовановић, гастроентерохепатолог из београдског „Еуромедика“, приликом уручивања Повеље захвалности на свечаном отварању манифестације „Дани др Драгише Мишовића“.
– Увек волим да дођем у Чачак да се видим са колегама како бисмо међусобно разменили искуства, са многима од њих сам и студирао, а наравно, када у родном граду добијете и неку награду – осећај је посебан! Овде ћу данас причати о дијабетском стопалу, то је чест проблем у васкуларној хирургији и медицини уопште. Као и своје колеге, желим да пружим допринос овом стручном скупу у циљу унапређења нашег здравства – рекао је др Ненад Јаковљевић, васкуларни хирург из Клиничког центра Србије.
– Осећам се сјајно. Додуше, ово ми је трећа повеља, прву сам добила од Српског лекарског друштва пре неколико година, а другу од Секције за историју медицине. Ипак, ова најновија ми је посебна, јер је од мојих колега и да кажем, на неки начин од мојих ђака у медицинслком смислу, али и ђака у Српском лекарском друштву. Када бисмо се осврнули уназад, још од Милоша Обреновића, који је схватио значај учених лекара и због тога доводио код нас стране лекаре, а након тога и слао наше људе да се о трошку државе школују у свету, ми смо заиста овде, у нашем граду, имали много њих који су дошли са стране, а потом и наших школованих лекара, који су овде почињали да граде каријере, напредовали и даље одлазили у Београд и иностранство и постали важна имена у различитим областима медицине – сумирала је своје утиске прим. др Нада Лазовић о самој манифестацији и Повељи захвалности која јој је уручена.
Овај значајан скуп био је повод да са истакнутим стручњацима из различитих области медицине поразговарамо и о ситуацији у нашем здравству, пре свега, о кадровима и условима рада. Генерално узев, већина наших саговорника се сложила у томе да наше здравство напредује, али да и даље кубури са недостатком кадрова.
–Због великог одлива здравствених радника у иностранство, са кадровима, нажалост, кубуримо и даље. Велики број наших лекара, медицинских сестара и техничара напушта нашу земљу, а када је реч о опремљености, мислим да је она далеко боља и да добрим делом зависи и од индивидуалног ангажовања. Колеге које познајем и са којима сарађујем улажу изузетне напоре и труд да прате савремене светске трендове како би пружили пацијентима квалитетну здравствену услугу примерену 21. веку. Мислим да зараде наших здравствених радника и наших колега у иностранству нису никако за поређење и да је то један од основних разлога због чега наши здравствени кадрови напуштају Србију, али истовремено сматрам да је ово прелепа земља за живот и да због тога многи бирају да у њој остану, како би јој се одужили за пружену прилику да уживају у тој лепоти – оценио је прим. др Костић, истовремено похваливши напоре државе да у земљу врати што већи број здравствених радника који су у ранијем периоду отишли да раде у иностранству.
В. С.