Веома топло, температура до 34 степена – кад стиже освежење
ИЗВОР: РТС У Србији ће и данас бити веома топло, а од сутра неколико степени свежије. Ипак, температура ће и даље бити изнад просека за другу декаду септембра. Облачности из средње Европе ће крајем дана захватити крајњи запад Балкана, а тек сутра ће стићи до Србије. Док облаци не стигну, топао ваздух са Медитерана подићи […]
Без хоспитализованих пацијената оболелих од ковида-19
У Општој болници Чачак нема хоспитализованих пацијената оболелих од ковида-19. У протекла 24 часа није било отпуст и пријема пацијената.За последња 24 часа у пријемно – тријажној амбуланти Опште болнице Чачак, са симптомима и знацима ковид инфекције била су два прегледа (први прегледи) .Од 177 узорка из Чачка позитивно је 29, из Горњег Милановца од […]
Облачно са појавом росуље и слабог снега, температура до 8 степени
Извор: РТС Облачно са појавом росуље и слабог снега, температура до 8 степени У Србији ће у бити облачно са локалном појавом сипеће кише (росуље), а у брдско-планинским пределима тек понегде уз провејавање слабог снега и температурама од минус један до 8 степени. На северу Војводине и у Тимочкој Крајини очекује се делимично разведравање, дуваће […]