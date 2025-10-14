Slične Vesti
ПОСЛОДАВАЦ: DOO “AGROFIELD” АДРЕСА: 32000 Чачак, Љубић поље бр.6 Телефон: 032/357-100 E-mail: agrosun@eunet.rs Лице за контакт: Александар Јеремић Назив посла: ПРОДАВАЦ У ПРОДАВНИЦИ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ Број тражених извршилаца: 1 (један) Образовање: IV или III степен стручне спреме без обзира на занимање Радно искуство: небитно Врста запослења: на одређено […]
ОГЛАСИ ЗА ПОСАО
OGLAS ZA POSAO U TIFFANY PRODUCTION: RADNIK NA ODRŽAVANJU Zbog povećanog obima posla, kompanija Tiffany Production d.o.o. raspisuje konkurs za radno mesto: FIZIČKI RADNIK NA ODRŽAVANJU (m) Opis Vašeg zaduženja: Održavanje, uređenje i unapređenje poslovnog prostora i okruženja Staranje se o ispravnosti, čišćenju i podmazivanju sredstava za rad Manipulacija sa materijalom, robom i drugim teretom […]