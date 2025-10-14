ОГЛАСИ ЗА ПОСАО

Slične Vesti
ПОСЛОДАВАЦ: DOO “AGROFIELD”   АДРЕСА:  32000 Чачак, Љубић поље бр.6   Телефон:    032/357-100                          E-mail: agrosun@eunet.rs   Лице за контакт: Александар Јеремић     Назив посла: ПРОДАВАЦ У ПРОДАВНИЦИ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ Број тражених извршилаца:  1 (један) Образовање: IV или  III степен стручне спреме без обзира на занимање Радно искуство: небитно Врста запослења:  на одређено […]

OGLAS ZA POSAO U TIFFANY PRODUCTION: RADNIK NA ODRŽAVANJU Zbog povećanog obima posla, kompanija Tiffany Production d.o.o. raspisuje konkurs za radno mesto: FIZIČKI RADNIK NA ODRŽAVANJU (m) Opis Vašeg zaduženja:  Održavanje, uređenje i unapređenje poslovnog prostora i okruženja Staranje se o ispravnosti, čišćenju i podmazivanju sredstava za rad  Manipulacija sa materijalom, robom i drugim teretom […]

