ОКО 4.00О ДОМАЋИНСТАВА БЕЗ СТРУЈЕ, ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ

Због снежних падавина које су проузроковале прекиде у снабдевању електричном енергијом у драгачевском крају, на једном делу територије општине Лучани проглашена је ванредна ситуација.

– Ванредну ситуациjу смо прогласили на једном делу територије, у месним заједницама: Каона, Вучковица, Рти, Милатовићи, Глог, Горња и Доња Краварица. Током прошле ноћи дувао је ветар и дошло је до искакања трафоа. Око 4.000 домаћинстава тренутно нема електричну енергију. Струје нема у Котражи, Доњем Дубцу, Вучковици, Лукама, Грабу, Крстацу, Ртима, селу Лучани, у деловима Турице и Пухова, вод ка Ариљу до Вирова и до Прилипца – рекао је Зоран Вучићевић, начелник Штаба за ванредне ситуације општине Лучани.

Вучићевић је додао да је ситуација у снабдевању електричном енергијом боља у Каони, Милатовићима, Ђераћу, Драгачици, Расовцу, Губеревцима, Горачићима, где су мештани добили струју.

– Путеви се уредно чисте, екипе су даноноћно на терену. Ангажовали смо екипе које врше раскрес пута од Гуче до Горње Краварице, односно до Баралића брда – казао је Вучићевић.

