ПРОХОДНИ ПУТЕВИ, БЕЗ ВЕЋИХ ПРОБЛЕМА У САОБРАЋАЈУ

Сви путеви на територији нашег града су проходни и саобраћај се одвија без већих проблема. Ушли смо у седми дан непрестаног ангажовања радника Зимске службе, уз кратке паузе за одмор.
Током јучерашњег дана, након 24 сата без падавина и са температурама изнад нуле, сви путеви су били очишћени. Киша која је јуче поподне падала, допринела је топљењу снега на градском подручју, али је на већим надморским висинама, током ноћи, због ниских температура, иста почела да леди. Током ноћи и јутра на територији града пало је од пет центиметара у граду до 15 центиметара на планинама око града, тако да су радници ЈКП „Комуналац“, ЈКП „Градско зеленило“ и ЈКП „Моравац“ од раног јутра на терену, како би током дана и ноћи сви путеви били спремни за први радни дан у недељи, када се очекује појачан интензитет саобраћаја.
На градском подручју су интензивиране активности на чишћењу тротоара, прилаза пешачким прелазима и чишћења сливних решетки атмосферске канализације, како би приликом отапања снега дошло до благовременог отицања воде. У склопу ових активности биће уклоњен и заостали снег на Градском тргу, у склопу припрема за организовани дочек Српске Нове године.
Активности на чишћењу путева су појачане и на терену где је било проблема са снабдевањем електричном енергијом, како би радници ЕПС несметано отклањали кварове. Оваквих проблема је било у месним заједницама: Жаочани, Качулице, Брезовице и Катрга.
Према најавама РХМЗ, очекује нас стабилизација временских прилика и престанак падавина, као и суво време од среде, уз слабљење јутарњих мразева и максималне темпераруре од пкус десет степени током дана. До тада ћемо пратити ситуацију на терену и реаговати према потреби, како би наши суградјани у што мањој мери осетили проблеме изазване оваквим временским неприликама.
ЈП „Градац“ Чачак